  4. Hafta sonu planı yapanlar dikkat: Kış havası geliyor

AKOM, İstanbul'da hafta sonu hava sıcaklığının azalacağını ve kuvvetli yağışın etkili olacağını duyurdu.

Hafta sonu planı yapanlar dikkat: Kış havası geliyor - Resim: 1

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), megaketin soğuk ve yağışlı hava sisteminin etkisi altına gireceğini duyurdu.

Hafta sonu planı yapanlar dikkat: Kış havası geliyor - Resim: 2

 AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, hafta boyunca bahar değerlerinde (16–19 derece) seyreden sıcaklıkların 6 Aralık Cumartesi günü (yarın) saat 23.00’ten itibaren azalarak 10 derece civarına düşeceği; buna bağlı olarak kuvvetli sağanak yağmur ve gök gürültülü sağanak yağışların etkisini göstereceği öngörülüyor. 

Hafta sonu planı yapanlar dikkat: Kış havası geliyor - Resim: 3

Yağışların 7 Aralık 2025 Pazar günü öğle saatlerinden (10.00) itibaren il genelinde etkisini artıracağı, aralıklarla fırtına şeklinde (40–65 km/s) esmesi beklenen rüzgârla birlikte yağışların pazartesi sabah saatlerine (09.00) kadar yer yer kuvvetli şekilde (30–60 kg/m²) etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

Hafta sonu planı yapanlar dikkat: Kış havası geliyor - Resim: 4

Fırtına ve kuvvetli yağışın neden olabileceği ağaç ve direk devrilmeleri, çatı uçması, su baskınları, taşkınlar ve yollarda göllenme gibi olumsuzluklara karşı İstanbullular dikkatli olmaya davet ediliyor.

