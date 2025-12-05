Hafta sonu planı yapanlar dikkat: Kış havası geliyor

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, hafta boyunca bahar değerlerinde (16–19 derece) seyreden sıcaklıkların 6 Aralık Cumartesi günü (yarın) saat 23.00’ten itibaren azalarak 10 derece civarına düşeceği; buna bağlı olarak kuvvetli sağanak yağmur ve gök gürültülü sağanak yağışların etkisini göstereceği öngörülüyor.