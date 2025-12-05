Hafta sonu planı yapanlar dikkat: Kış havası geliyor
AKOM, İstanbul'da hafta sonu hava sıcaklığının azalacağını ve kuvvetli yağışın etkili olacağını duyurdu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), megaketin soğuk ve yağışlı hava sisteminin etkisi altına gireceğini duyurdu.
AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, hafta boyunca bahar değerlerinde (16–19 derece) seyreden sıcaklıkların 6 Aralık Cumartesi günü (yarın) saat 23.00’ten itibaren azalarak 10 derece civarına düşeceği; buna bağlı olarak kuvvetli sağanak yağmur ve gök gürültülü sağanak yağışların etkisini göstereceği öngörülüyor.
Yağışların 7 Aralık 2025 Pazar günü öğle saatlerinden (10.00) itibaren il genelinde etkisini artıracağı, aralıklarla fırtına şeklinde (40–65 km/s) esmesi beklenen rüzgârla birlikte yağışların pazartesi sabah saatlerine (09.00) kadar yer yer kuvvetli şekilde (30–60 kg/m²) etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor.
Fırtına ve kuvvetli yağışın neden olabileceği ağaç ve direk devrilmeleri, çatı uçması, su baskınları, taşkınlar ve yollarda göllenme gibi olumsuzluklara karşı İstanbullular dikkatli olmaya davet ediliyor.