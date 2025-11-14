Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Bir taraf yazı diğer taraf karla kışı yaşayacak
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre hafta sonunda Türkiye'nin bir bölümünde pastırma yazı etkisini gösterecek diğer bölümünde ise kar yağışı bekleniyor... İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı olması bekleniyor. Yağışların, Orta Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Yapılan son değerlendirmelere göre; Orta Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda görülecek yağışların, bu gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayarak; Ordu, Giresun, Sivas ve Tokat çevreleri ile Samsun ve Kayseri'nin doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Genel olarak yağmur ve sağanak, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra sıcaklıklardaki düşüşe bağlı olarak 1200 m üzeri rakımlı kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen kuvvetli yağışların sebep olabileceği sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri