Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Önce yağmur, sonra yağmur, daha sonra yine yağmur var
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminleriyle birlikte hafta sonunun hava durumu raporu da belli oldu. Yağışlı hava tüm Türkiye'yi saracak... İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya ile Sinop ve Samsun çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Marmara'nın güneyi, İç Ege ve Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi beklenirken, bugün hava sıcaklıkları kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacak diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Ancak yağışlar gün gün tüm Türkiye'ye yayılacak.
İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
