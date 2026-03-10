Hava durumu raporu güncellendi: Kış geride kaldı, yağışlar gitti, hava sıcaklıkları artıyor
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre yağışlı hava Türkiye'yi terk etti. İç ve doğu kesimlerde parçalı bulutlu bir hava hakim olurken, kuzey bölgelerde sıcaklıklar 4 dereceye kadar artıyor. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimleri için kritik "çığ ve kar erimesi" uyarısı geldi. Kuzey, iç ve doğu bölgelerde ise sabah saatlerinde buzlanma, don ve pus etkili olacak. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. İç ve doğu kesimlerin parçalı ve az bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Kuzey, iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.
Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde mevsim normalleri altında, iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği, kuzey kesimlerde ise 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.