  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Durmak yok zamlara devam! Akaryakıta üst üste dördüncü zam geliyor...

Durmak yok zamlara devam! Akaryakıta üst üste dördüncü zam geliyor...

Durmak yok zamlara devam! Akaryakıta üst üste dördüncü zam geliyor...
Güncelleme:

Ortadoğudaki savaşın alevlendirdiği küresel petrol piyasalarındaki dalgalanmaların ardından benzin ve motorine bugün yapılan zammın ardından yarından itibaren yeniden bir zam daha geliyor. İşte beklenen zam oranı ve güncel akaryakıt fiyatları...

Küresel enerji piyasalarındaki volatilite, Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Stratejik bölgelerdeki jeopolitik gerilimler ve ardından gelen açıklamalarla Brent petrol fiyatlarında yaşanan sert dalgalanmalar, iç piyasada fiyat güncellemelerini zorunlu kılıyor.

Akaryakıta beş günde gelen üç zam sonrasında ise yarından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 3,20 TL zam geleceği açıklandı.

Enflasyon üzerindeki baskıyı sınırlamak amacıyla uygulanan eşel mobil sistemi kapsamında, benzin litre fiyatına yapılacak toplam 3,20 TL’lik artışın 2,40 TL’lik kısmı devlet tarafından vergiden karşılanacak.

Yarından itibaren geçerli olacak zamla birlikte, benzindeki net zam 80 kuruş olarak pompa fiyatlarına yansıyacak.

Son olarak geçtiğimiz hafta önce benzinde 92 kuruş, motorinde 3 lira 11 kuruş; daha sonra ise benzinde 55 kuruş, motorinde 1 lira 14 kuruş fiyat artışı gerçekleşmişti.

Gerçekleşen zamların ardından bugün gece saatlerinden itibaren geçerli olacak şekilde motorin grubunda 53 kuruş, benzin grubunda ise 39 kuruş fiyat artışı uygulanmıştı.

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak fiyat artışıyla birlikte akaryakıt tabelaları yeniden değişiyor. Yapılan hesaplamalara göre yaklaşık pompa fiyatları şu seviyelere ulaşacak:

İstanbul: Benzin 61,11 TL
Ankara: Benzin 62,06 TL
İzmir: Benzin 62,35 TL

Motorin grubunda ise mevcut durumda İstanbul’da 65,28 TL, Ankara’da 66,39 TL ve İzmir’de 66,67 TL seviyelerinde satışlar devam ediyor.

Piyasalardaki gelişmeleri ve eşel mobil sisteminin fiyatlar üzerindeki etkisini takip etmeye devam edeceğiz.

Eşel mobil sistemi nedir?

Eşel-mobil sistemi, akaryakıt fiyatlarındaki dönemsel artışların enflasyonist etkilerini önlemek amacıyla, uluslararası petrol fiyatları ve döviz kuru artışlarına bağlı olarak oluşacak fiyat artışlarının, Özel Tüketim Vergisi’nden karşılanarak akaryakıtın pompa satış fiyatına yansımamasını sağlamaya yönelik bir sistem olarak biliniyor.

Örneğin, motorin fiyatı belirtilen nedenlerle (vergiler hariç) 20 kuruş artacağında, motorindeki ÖTV aynı tutarda indirilmek suretiyle motorinin pompa fiyatı sabit tutuluyor. Daha sonra motorin fiyatında indirim yapılacak olması durumunda ise, öncelikle ÖTV tutarı artırılarak vazgeçilen ÖTV karşılanıyor.

Böylelikle Hazine ve Maliye Bakanlığı, tüketiciyi ve dezenflasyon sürecini artan fiyatlardan koruma altına almış oluyor.

Türkiye'de uygulanan eşel mobil sistemi 2021 yılının son çeyreğinde artan döviz kuruna bağlı olarak, akaryakıt ürünlerinde kaldırıldı.

İşte 10 Mart Salı günü itibariyle il il güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları... 

- Aşağıdaki fiyat listesine KDV dahildir.
- Dağıtım firmaları ve serbest piyasa koşulları nedeniyle fiyatlar bayiler arasında küçük farklılıklar gösterebilir.

ŞEHİR BENZİN MOTORİN LPG
ISTANBUL (AVRUPA) 60.32 65.28 30.49
ISTANBUL (ANADOLU) 60.16 65.12 29.89
ANKARA 61.28 66.39 30.37
IZMIR 61.56 66.67 30.29
ADANA 62.12 67.21 30.81
ADIYAMAN 62.46 67.57 30.94
AFYON 62.36 67.58 30.34
AGRI 62.83 67.92 31.59
AKSARAY 62.23 67.32 30.21
AMASYA 61.87 66.96 30.99
ANTALYA 62.51 67.73 30.54
ARDAHAN 62.35 67.44 31.29
ARTVIN 62.16 67.25 31.84
AYDIN 61.78 66.89 30.44
BALIKESIR 61.87 66.98 29.99
BARTIN 61.59 66.49 30.05
BATMAN 62.74 67.95 30.94
BAYBURT 62.06 67.15 31.19
BILECIK 61.24 66.14 29.89
BINGOL 62.86 68.07 31.19
BITLIS 62.85 68.06 31.01
BOLU 61.35 66.24 30.20
BURDUR 62.32 67.54 30.49
BURSA 61.36 66.26 29.89
CANAKKALE 61.91 67.02 30.09
CANKIRI 61.70 66.80 30.60
CORUM 61.87 66.97 30.54
DENIZLI 62.05 67.16 30.19
DIYARBAKIR 62.75 67.96 31.06
DUZCE 61.19 66.09 30.05
EDIRNE 61.40 66.53 30.59
ELAZIG 62.84 68.05 30.81
ERZINCAN 62.30 67.39 31.19
ERZURUM 62.35 67.44 30.99
ESKISEHIR 61.56 66.46 29.99
GAZIANTEP 62.24 67.35 30.51
GIRESUN 62.10 67.19 30.99
GUMUSHANE 62.06 67.15 31.09
HAKKARI 62.90 68.11 31.67
HATAY 61.98 67.09 30.61
IGDIR 62.84 67.93 31.59
ISPARTA 62.35 67.57 30.44
KAHRAMANMARAS 62.26 67.37 30.64
KARABUK 61.61 66.51 30.05
KARAMAN 62.18 67.27 30.91
KARS 62.36 67.45 31.39
KASTAMONU 61.98 67.08 31.05
KAYSERI 62.29 67.38 30.31
KILIS 62.00 67.11 30.81
KIRIKKALE 61.59 66.69 30.22
KIRKLARELI 61.39 66.52 30.49
KIRSEHIR 61.64 66.74 30.32
KOCAELI 60.73 65.63 29.69
KONYA 62.31 67.55 30.41
KUTAHYA 62.23 67.17 30.44
MALATYA 62.47 67.58 30.97
MANISA 61.63 66.74 30.34
MARDIN 62.79 68.00 30.94
MERSIN 62.12 67.21 31.11
MUGLA 62.06 67.17 30.34
MUS 62.87 68.08 31.28
NEVSEHIR 62.22 67.31 30.41
NIGDE 62.13 67.22 30.21
ORDU 61.88 66.97 30.59
OSMANIYE 61.99 67.10 30.94
RIZE 62.04 67.13 31.09
SAKARYA 61.03 65.93 29.79
SAMSUN 61.86 66.95 30.59
SANLIURFA 62.45 67.56 30.96
SIIRT 62.78 67.99 31.14
SINOP 61.92 67.01 31.09
SIRNAK 62.86 68.07 31.25
SIVAS 62.28 67.38 30.89
TEKIRDAG 60.99 66.12 30.29
TOKAT 61.93 67.02 31.09
TRABZON 62.03 67.12 30.69
TUNCELI 62.86 68.07 31.51
USAK 62.05 67.16 30.45
VAN 62.87 67.99 30.91
YALOVA 61.04 65.94 29.79
YOZGAT 61.96 67.06 30.52
ZONGULDAK 61.55 66.45 30.45

 

 

Bu Haberleri Kaçırma...

Ekrem İmamoğlu davası gergin başladı, gergin bitti: ''O elini indir, haddini bil''
Ekrem İmamoğlu davası gergin başladı, gergin bitti: ''O elini indir, haddini bil''
Gaziantep'e düşen füze ile ilgili dikkat çeken iddia: Ateşlendiği konum ''tanıdık'' çıktı!
Gaziantep'e düşen füze ile ilgili dikkat çeken iddia: Ateşlendiği konum ''tanıdık'' çıktı!
''Kirpi Ahmet'' cinayetinde sır perdesi 18 yıl sonra aralandı!
''Kirpi Ahmet'' cinayetinde sır perdesi 18 yıl sonra aralandı!
İstanbul'da 7 saati bulacak elektrik kesintisi: 24 ilçe karanlığa gömülecek
İstanbul'da 7 saati bulacak elektrik kesintisi: 24 ilçe karanlığa gömülecek
Gaziantep semalarında düşürülen İran füzesinden ilk görüntüler
Gaziantep semalarında düşürülen İran füzesinden ilk görüntüler
14 katlı apartmanda şiddetli patlama, ortalık bir anda savaş alanına döndü!
14 katlı apartmanda şiddetli patlama, ortalık bir anda savaş alanına döndü!
Merdivenle girdikleri evdeki kadınlara kabusu yaşattılar!
Merdivenle girdikleri evdeki kadınlara kabusu yaşattılar!
Polisten kaçan motosiklet sürücüsüne rekor ceza!
Polisten kaçan motosiklet sürücüsüne rekor ceza!
Etiketler benzin motorin LPG Benzine zam Motorine Zam LPG'ye zam benzine indirim Motorine indirim lpg'ye indirim güncel akaryakıt fiyatları akaryakıt fiyatları zam sonrası akaryakıt fiyatları zam öncesi akaryakıt fiyatları indirim sonrası akaryakıt fiyatları indirim öncesi akaryakıt fiyatları
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Paris'te Zeynep Bastık şov! Podyuma çıkıp mankenlere rakip oldu Paris'te Zeynep Bastık şov! Podyuma çıkıp mankenlere rakip oldu Hava durumu raporu güncellendi: Kış geride kaldı, yağışlar gitti, hava sıcaklıkları artıyor Hava durumu raporu güncellendi: Kış geride kaldı, yağışlar gitti, hava sıcaklıkları artıyor Milli sporcu okul basıp, biri erkek diğeri kız ikiz kardeşleri dövdü! Milli sporcu okul basıp, biri erkek diğeri kız ikiz kardeşleri dövdü! Akaryakıtta çifte zam! Benzine de motorine de zam geldi! Akaryakıtta çifte zam! Benzine de motorine de zam geldi! Kabine'de yeni revizyon iddiası: Adalet ve İçişleri Bakanlıklarının ardından 3 bakan daha değişiyor! Kabine'de yeni revizyon iddiası: Adalet ve İçişleri Bakanlıklarının ardından 3 bakan daha değişiyor! Milyonlarca emeklinin zamsız bayram ikramiyelerinin ödeme takvimi belli oldu Milyonlarca emeklinin zamsız bayram ikramiyelerinin ödeme takvimi belli oldu Yakıt krizi başladı, okullar kapandı, kamuda uzaktan çalışma başladı! Yakıt krizi başladı, okullar kapandı, kamuda uzaktan çalışma başladı! Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin'den korkutan haber Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin'den korkutan haber Dünyaca ünlü yıldızdan Türkiye'nin yılların yaşlandıramadığı güzel ismine dikkat çeken yanıt Dünyaca ünlü yıldızdan Türkiye'nin yılların yaşlandıramadığı güzel ismine dikkat çeken yanıt Kıvanç Tatlıtuğ'dan radikal imaj değişikliği: Altında eşi Başak Dizdar'ın imzası var Kıvanç Tatlıtuğ'dan radikal imaj değişikliği: Altında eşi Başak Dizdar'ın imzası var
ABD, Türkiye için seyahat uyarısını en üst seviyeye çıkardı! ABD, Türkiye için seyahat uyarısını en üst seviyeye çıkardı! Ünlü şarkıcının sahnesinde olay çıktı; resti çekti sahneyi terk etti! Ünlü şarkıcının sahnesinde olay çıktı; resti çekti sahneyi terk etti! Ekranların iddialı yapımında yaprak dökümü; güzel oyuncu diziden ayrılıyor... Ekranların iddialı yapımında yaprak dökümü; güzel oyuncu diziden ayrılıyor... Ünlü yatırım uzmanı Mert Başaran'dan altın ve konut çıkmazındaki yatırımcılara kritik uyarı Ünlü yatırım uzmanı Mert Başaran'dan altın ve konut çıkmazındaki yatırımcılara kritik uyarı İran ateşkes için tek şartını açıkladı İran ateşkes için tek şartını açıkladı Türkiye'nin binlerce yıllık eşsiz ve gizemli piramit mezarları turizme kazandırılıyor Türkiye'nin binlerce yıllık eşsiz ve gizemli piramit mezarları turizme kazandırılıyor Gaziantep'e düşen füze ile ilgili dikkat çeken iddia: Ateşlendiği konum ''tanıdık'' çıktı! Gaziantep'e düşen füze ile ilgili dikkat çeken iddia: Ateşlendiği konum ''tanıdık'' çıktı! 14 katlı apartmanda şiddetli patlama, ortalık bir anda savaş alanına döndü! 14 katlı apartmanda şiddetli patlama, ortalık bir anda savaş alanına döndü! Evli, mutlu ve çocuklu güzel oyuncu 3 milyon TL'lik yeni projeyi reddetti Evli, mutlu ve çocuklu güzel oyuncu 3 milyon TL'lik yeni projeyi reddetti