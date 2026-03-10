Durmak yok zamlara devam! Akaryakıta üst üste dördüncü zam geliyor...

Ortadoğudaki savaşın alevlendirdiği küresel petrol piyasalarındaki dalgalanmaların ardından benzin ve motorine bugün yapılan zammın ardından yarından itibaren yeniden bir zam daha geliyor. İşte beklenen zam oranı ve güncel akaryakıt fiyatları...

Küresel enerji piyasalarındaki volatilite, Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Stratejik bölgelerdeki jeopolitik gerilimler ve ardından gelen açıklamalarla Brent petrol fiyatlarında yaşanan sert dalgalanmalar, iç piyasada fiyat güncellemelerini zorunlu kılıyor.

Akaryakıta beş günde gelen üç zam sonrasında ise yarından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 3,20 TL zam geleceği açıklandı.

Enflasyon üzerindeki baskıyı sınırlamak amacıyla uygulanan eşel mobil sistemi kapsamında, benzin litre fiyatına yapılacak toplam 3,20 TL’lik artışın 2,40 TL’lik kısmı devlet tarafından vergiden karşılanacak.

Yarından itibaren geçerli olacak zamla birlikte, benzindeki net zam 80 kuruş olarak pompa fiyatlarına yansıyacak.

Son olarak geçtiğimiz hafta önce benzinde 92 kuruş, motorinde 3 lira 11 kuruş; daha sonra ise benzinde 55 kuruş, motorinde 1 lira 14 kuruş fiyat artışı gerçekleşmişti.

Gerçekleşen zamların ardından bugün gece saatlerinden itibaren geçerli olacak şekilde motorin grubunda 53 kuruş, benzin grubunda ise 39 kuruş fiyat artışı uygulanmıştı.

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak fiyat artışıyla birlikte akaryakıt tabelaları yeniden değişiyor. Yapılan hesaplamalara göre yaklaşık pompa fiyatları şu seviyelere ulaşacak:

İstanbul: Benzin 61,11 TL

Ankara: Benzin 62,06 TL

İzmir: Benzin 62,35 TL

Motorin grubunda ise mevcut durumda İstanbul’da 65,28 TL, Ankara’da 66,39 TL ve İzmir’de 66,67 TL seviyelerinde satışlar devam ediyor.

Piyasalardaki gelişmeleri ve eşel mobil sisteminin fiyatlar üzerindeki etkisini takip etmeye devam edeceğiz.

Eşel mobil sistemi nedir?

Eşel-mobil sistemi, akaryakıt fiyatlarındaki dönemsel artışların enflasyonist etkilerini önlemek amacıyla, uluslararası petrol fiyatları ve döviz kuru artışlarına bağlı olarak oluşacak fiyat artışlarının, Özel Tüketim Vergisi’nden karşılanarak akaryakıtın pompa satış fiyatına yansımamasını sağlamaya yönelik bir sistem olarak biliniyor.

Örneğin, motorin fiyatı belirtilen nedenlerle (vergiler hariç) 20 kuruş artacağında, motorindeki ÖTV aynı tutarda indirilmek suretiyle motorinin pompa fiyatı sabit tutuluyor. Daha sonra motorin fiyatında indirim yapılacak olması durumunda ise, öncelikle ÖTV tutarı artırılarak vazgeçilen ÖTV karşılanıyor.

Böylelikle Hazine ve Maliye Bakanlığı, tüketiciyi ve dezenflasyon sürecini artan fiyatlardan koruma altına almış oluyor.

Türkiye'de uygulanan eşel mobil sistemi 2021 yılının son çeyreğinde artan döviz kuruna bağlı olarak, akaryakıt ürünlerinde kaldırıldı.

İşte 10 Mart Salı günü itibariyle il il güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

- Aşağıdaki fiyat listesine KDV dahildir.

- Dağıtım firmaları ve serbest piyasa koşulları nedeniyle fiyatlar bayiler arasında küçük farklılıklar gösterebilir.