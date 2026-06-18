İçişleri Bakanlığı'ndan sel alarmı: Çok sayıda ilimizi sağanak vuracak!

Yağış Beklenen Bölgeler ve Risk Altındaki İller

Bakanlığın resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre, yağışlar Ege ve Akdeniz'in iç kesimlerinde yoğunlaşacak. İç Ege bölgesinde Afyonkarahisar, Denizli, Kütahya ve Uşak illerinin tamamı ile İzmir, Aydın, Manisa'nın doğusu ve Muğla'nın iç kesimleri risk altında bulunuyor. Batı Akdeniz'de ise Antalya'nın iç bölgeleri başta olmak üzere Isparta ve Burdur çevrelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak geçişleri öngörülüyor.