İçişleri Bakanlığı'ndan sel alarmı: Çok sayıda ilimizi sağanak vuracak!
İçişleri Bakanlığı, 18 Haziran 2026 Perşembe günü Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da şiddetli sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, İzmir, Kars ve Erzurum gibi illeri kapsayan uyarıda; sel, su baskını, dolu ve yıldırım riskine karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.
İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmeleri ışığında yurdun geniş bir kesimini kapsayan sağanak yağış uyarısında bulundu. 18 Haziran 2026 Perşembe günü etkili olması beklenen şiddetli yağışların, özellikle iç kesimlerde sel ve su baskınlarına yol açabileceği belirtilerek vatandaşların tedbirli olması gerektiği bildirildi.
Yağış Beklenen Bölgeler ve Risk Altındaki İller
Bakanlığın resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre, yağışlar Ege ve Akdeniz'in iç kesimlerinde yoğunlaşacak. İç Ege bölgesinde Afyonkarahisar, Denizli, Kütahya ve Uşak illerinin tamamı ile İzmir, Aydın, Manisa'nın doğusu ve Muğla'nın iç kesimleri risk altında bulunuyor. Batı Akdeniz'de ise Antalya'nın iç bölgeleri başta olmak üzere Isparta ve Burdur çevrelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak geçişleri öngörülüyor.
Ankara'nın kuzey ve batı ilçeleri, Eskişehir, Çankırı ve Konya'nın batısı şiddetli yağışlara teslim olacak. Eş zamanlı olarak Batı Karadeniz'de Bolu, Karabük, Kastamonu ve Sinop'un iç kesimlerinde de sağanak etkili olacak. Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise Erzurum’un doğusu, Kars ve Ardahan hattında yerel olarak kuvvetli yağışlar yüzünü gösterecek.
Sel, Dolu ve Yıldırım Riskine Karşı Uyarı
İçişleri Bakanlığı, aniden bastırabilecek yerel kuvvetli sağanak yağışların günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkilememesi için vatandaşları uyardı. Açıklamada, sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı ve yağış anında oluşabilecek kuvvetli fırtınaya karşı yetkili mercilerin anlık talimatlarına uyulmasının hayati önem taşıdığı vurgulandı