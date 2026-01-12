İki eli de yok ama o dirsekleriyle hayata tutunmayı başarıp siparişlere yetişemez hale geldi
Van'da doğuştan 2 eli de olmayan 33 yaşındaki 4 çocuk babası ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 4’üncü sınıf öğrencisi dirsekleriyle yaptığı resimlerle hem hayata tutundu hem de geçimini sağlamayı başardı...
Kaynak: DHA
Van'ın Edremit ilçesi Eminpaşa Mahallesi'nde doğuştan iki eli olmayan Vedat Kiyat, küçük yaşlarda yaylada küçükbaş hayvanları otlatırken, taşlar üzerine resim çizmeye başladı.
Vedat Kiyat daha sonra kara kalem ve yağlı boyadan portre, manzara, hayvan ve doğa resimleri yaptı.
4 çocuk babası Kiyat, üniversite sınavlarına girip YYÜ Güzel Sanatlar Fakültesi’ni kazandı.
4’üncü sınıf öğrencisi olan Kiyat, Diyarbakır’da katledilen Narin Güran, Van Gölü’nde cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş, kalp krizi sonrası yaşamını yitiren eski DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile birçok ünlü sanatçının da portresini çizdi.
