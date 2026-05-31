İstanbul Boğazı'nda turkuaz ölen: Bayramın son gününde eşsiz manzara havadan görüntülendi
Kurban Bayramı tatilinin son gününde İstanbul Boğazı'nın suları eşsiz bir turkuaz renge büründü. Havadan çekilen muazzam görüntülerde Rumelihisarı, Kız Kulesi, FSM ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün tarihi silüetiyle birleşen turkuaz sular izleyenlere görsel bir şölen sundu.
Kıtaları birbirine bağlayan ve İstanbul'un en büyük simgesi olan İstanbul Boğazı, dokuz günlük Kurban Bayramı tatilinin son gününde büründüğü büyüleyici turkuaz renkle vatandaşlara ve turistlere unutulmaz bir görsel şölen sundu.
Son birkaç gündür boğaz sularında etkili olan bu eşsiz doğa olayı havadan çekilen drone görüntüleriyle kayıt altına alındı. İstanbul'un tarihi silüeti, denizin bu alışılmışın dışındaki parlak rengiyle birleşerek adeta bir tabloya dönüştü.
Tatilin son gününü İstanbul'da değerlendiren vatandaşlar, Boğaz'ın bu nadir görülen renk değişimi karşısında adeta büyülendi.
Havadan kaydedilen görüntülerde, İstanbul'un en önemli tarihi ve kültürel mirasları arasında yer alan Rumelihisarı ve Kız Kulesi'nin çevresini saran turkuaz sular görsel bir ziyafet oluşturdu.