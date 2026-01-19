İstanbul'da kar yağışı ne zaman bitecek? AKOM saat verdi

İstanbul Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle trafik güvenliğini sağlamak adına ağır taşıtların ve motosikletli kuryelerin trafiğe çıkmasını ikinci bir duyuruya kadar yasakladı.

İstanbul Valiliğinden yapılan yeni açıklamada, "İlimizde etkili olan kar yağışı nedeniyle alınan ağır tonajlı kamyonların trafiğe çıkış yasağı bugün saat 16.00 itibariyle, kuryelerin trafiğe çıkış yasağı ise 20.01.2026 Salı günü saat 10.00 itibariyle sona erecektir" denildi.