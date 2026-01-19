İstanbul'da kar yağışı ne zaman bitecek? AKOM saat verdi
İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı megakenti beyaza bürüdü. Trafikte peş peşe kazalar meydana gelirken, İstanbul Valiliği’nden ağır taşıt ve motokurye yasağı geldi. Peki, İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? İşte son hava durumu tahminleri...
İstanbul genelinde dondurucu soğuklar ve yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Hazırlıksız yakalanan sürücüler yolda kalırken, kazalar da peş peşe geldi.
İstanbul Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle trafik güvenliğini sağlamak adına ağır taşıtların ve motosikletli kuryelerin trafiğe çıkmasını ikinci bir duyuruya kadar yasakladı.
İstanbul Valiliğinden yapılan yeni açıklamada, "İlimizde etkili olan kar yağışı nedeniyle alınan ağır tonajlı kamyonların trafiğe çıkış yasağı bugün saat 16.00 itibariyle, kuryelerin trafiğe çıkış yasağı ise 20.01.2026 Salı günü saat 10.00 itibariyle sona erecektir" denildi.
İSTANBUL'DA KAR NE ZAMAN BİTECEK?
İstanbulluların en çok merak ettiği "Kar ne kadar sürecek?" sorusuna İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yanıt geldi.
AKOM verilerine göre yağışlar gün boyu aralıklarla kar sağanağı şeklinde devam edecek. Akşam saatlerinde yağışların karla karışık yağmura dönmesi bekleniyor.
YARIN SABAH BUZLANMAYA DİKKAT!
Yetkililer, kar yağışının kenti terk etmesiyle birlikte özellikle yarın sabah saatlerinde buzlanma ve don tehlikesine karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtti.