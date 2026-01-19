İstanbul'da yağan karda yok artık dedirten hırsızlık kamerada
İstanbul karlar altında bir gün yaşarken, sömestir tatilindeki çocuklar da yağan karın keyfini çıkarıyor. Ancak Küçükçekmece'den gelen bu görüntüler çocukların keyfini kaçırdı. Görüntülerde bir kişinin çocukların yaptığı kardan adamı kucaklayıp götürdüğü anlar şoke etti.
Akıllara durgunluk veren hırsızlık İstanbul Küçükçekmece'de Söğütlüçeşme Mahallesi Korutürk Sokak'ta yaşandı.
Edinilen bilgiye göre yoldan geçen kimliği belirsiz bir şahıs önce etrafına bir göz gezdirdi, daha sonra çocukların yaptığı kardan adamı alıp uzaklaştı. Bu sırada kardan adamın bir kısmı dağıldı. Şahsın kardan adamı alıp götürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay anını anlatan Ömer Gezer isimli bir çocuk, "Biz burada oturuyorduk, çocuklar bir de o kadar uğraştı. Aldılar. Biri dikizledi yani böyle etrafa falan baktı, diğeri de aldı götürdü. Biz de oturuyorduk, çocuklara yazık oldu yani o kadar uğraştılar" dedi.
