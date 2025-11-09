İzmir'de tarihi keşif: Tam 8 bin yıl önce atölye kurup üretime başlamışlar

'BÜYÜK BİR FIRIN BULDUK'

Atölyedeki buluntulara da değinen Prof. Dr. Çevik, "Burada kil kalıpları da bulduk. Seyitömer Yerleşkesi nedeniyle bu kil kalıpların 5 bin öncesine gittiğini biliyorduk. Ancak Ulucak'la, bunun 8 bin yıl öncesine dayandığını gördük. Üretimi yarım kalmış, pişmemiş kaplar var. Boyalar, perdah taşları var. Dolayısıyla tüm üretim zincirini tek bir bina kompleksinde görebiliyoruz. Erken seramik üretimine dair çok önemli bir arkeolojik kanıt olacak. Kazdığımız alan 300 metrekareye yaklaştı. 7 odası var. Kazı sürüyor. Her odada fırın var. 50 santimetre yüksekliğindeki fırınların kırmızı astar boya üretimiyle ilgili olduğunu düşünüyoruz. Bir odada daha büyük bir fırın bulduk. Muhtemelen o fırın da seramiklerin pişirilmesi için kullanılıyordu. Günümüzde Ulucak, 500 fabrikanın ortasında yer alıyor ve birçok üretim faaliyeti gerçekleştiriliyor. Bazıları seramik üretimiyle ilgili. Çevrede seramik fabrikalarının bulunması, bölgenin doğal olarak kil ve boya yatakları açısından üretime uygun olduğunu gösteriyor. 8 bin yıl önce de 300 metrekareyi kapsayan bina kompleksinde üretim başlamıştı" diye konuştu. (DHA)