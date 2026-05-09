''Kadınsın yapamazsın'' diyenlere inat: Balkonund başladığı işle 10 çocuk büyüttü!
Sivas’ta 53 yaşındaki Gülhan Şimşek’in hayat mücadelesi, Anneler Günü öncesi yürekleri ısıttı. İlk eşini kaybettikten sonra hem öz hem de üvey toplam 10 çocuğa kol kanat geren Şimşek, maddi imkansızlıklar içinde evinin balkonunda gözleme yapmaya başladı. Çevresindeki "tek başına başaramazsın" seslerine kulak asmayan fedakar anne, bugün kendi iş yerinin sahibi olarak 16 torununa ve çocuklarına bakmaya devam ediyor.
Sivas’ta yaşayan Gülhan Şimşek, çocuklarının geleceği için verdiği mücadeleyle takdir topluyor. 10 çocuk ve 16 torun sahibi Şimşek, imkansızlıklar içinde balkonunda başladığı hamur işi serüvenini bugün kendi dükkanına taşıyarak örnek bir başarı öyküsüne imza attı.
Hayat mücadelesinin çok zorlu geçtiğini belirten 53 yaşındaki Şimşek, özellikle çocuklarının sağlık sorunları nedeniyle büyük maddi sıkıntılar yaşadı. Başlarda çevresinden borç alarak çocuklarını tedavi ettirmeye çalışan fedakar anne, bu durumun sürdürülebilir olmadığını anlayınca önce merdiven ve ev temizliğine gitti. Ancak hasta çocuklarının yanında daha fazla kalabilmek için evde yapabileceği bir iş arayışına girdi.
Komşularının desteğiyle aldığı malzemelerle ilk gözlemelerini evinin balkonunda pişirip satmaya başlayan Şimşek, zamanla gördüğü ilgi üzerine kendi dükkanını açtı.
Tam 12 yıldır hamur işi dükkanını işleten Şimşek, elde ettiği gelirle çocuklarını okutup evlendirdi. "Yorulduğumda çocuklarım aklıma geliyor" diyen Şimşek, her sabah saat 04.00'te dükkanını açarak güne başlıyor.