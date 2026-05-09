Telefonda taksit limiti değişikliği iddiaları sonrası Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama geldi

Akıllı telefon alacakları heyecanlandıran "taksit limiti yükseliyor" iddiaları asılsız çıktı. Ticaret Bakanlığı kaynakları, 20 bin TL olan taksit sınırının 35 bin TL'ye çıkarılacağı ve 12 taksit kapsamının genişletileceği yönündeki haberleri yalanladı.

İktidara yakın Türkiye gazetesinde yer alan "cep telefonunda taksit sınırı esnetiliyor" haberleri sonrası Ticaret Bakanlığı’ndan beklenen açıklama geldi. Bakanlık kaynakları, akıllı telefon alımlarında taksit limitine yönelik atılmış ya da planlanan bir çalışma olmadığını bildirdi.

Gazetenin iddiasına göre; mevcut sistemde yalnızca 20 bin TL altındaki cihazlarda uygulanan 12 taksit imkanının, 30-35 bin TL bandındaki telefonları da kapsayacak şekilde genişletileceği öne sürülmüştü.

CNBC-e’ye konuşan yetkililer, taksit düzenlemesine yönelik atılmış bir adımın bulunmadığını duyurdu.

Mevcut Sistemde Taksit Kuralları Nasıl?

Ticaret Bakanlığı'nın yalanlamasıyla birlikte mevcut taksitlendirme kuralları geçerliliğini koruyor. Halihazırdaki uygulamaya göre taksit sayıları şu şekilde sınırlandırılmış durumda:

20.000 TL ve Altı Cihazlar: 12 aya kadar taksit imkanı sunuluyor.

20.000 TL Üzeri Cihazlar: Taksit sayısı en fazla 3 ay ile sınırlandırılıyor.

Tüketicinin Gözü Kulağı Limitlerdeydi

Özellikle artan döviz kurları ve enflasyon etkisiyle akıllı telefon fiyatlarının yükselmesi, tüketicilerin taksit limitlerinde bir güncelleme beklentisini artırmıştı. Ancak bakanlığın son açıklamasıyla birlikte, üst segment cihazlar için uygulanan 3 taksit kuralının bir süre daha devam edeceği kesinleşmiş oldu.

