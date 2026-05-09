Güzel oyuncudan Sevdiğim Sensin dizisindeki o sahnelere çok sert tepki

Perşembe akşamlarının sevilen dizisi "Sevdiğim Sensin", bu kez reytingleriyle değil, başrol oyuncusu gibi jeneriğe eklenen "Revani" isimli kuzuyla gündemde. Sosyal medyada büyük tartışma yaratan sahnelere, ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz de tepki gösterdi.

Ekranların dikkat çeken yapımı "Sevdiğim Sensin"de yer alan kuzu sahneleri, hayvan hakları tartışmalarını fitilledi. Dizideki "Revani" adlı kuzunun sahnelerinin artırılmasına ve jeneriğe dahil edilmesine en sert tepki meslektaşları Aslıhan Gürbüz'den geldi.

"20 Günlük Bebek Hayvana Bu Yapılır mı?"

Doğa ve hayvan haklarına olan duyarlılığıyla bilinen oyuncu Aslıhan Gürbüz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dizinin senaristlerine ve yapım ekibine seslendi.

Gürbüz, henüz 20 günlük olan bir kuzunun yoğun çekim temposuna alet edilmesini şu sözlerle eleştirdi:

“20 günlük bir bebe hayvanla sürekli sahne yazmanın, onu motora bindirmenin ve şehir içinde dolaştırmanın arkasındaki motivasyonu ve bu vicdanın kaynağını gerçekten merak ediyorum.”

"Güçlü kadroya hikaye mi yok?"

Dizinin kadrosunda çok değerli isimler olduğunu hatırlatan ünlü oyuncu, senaryonun bir hayvan üzerinden yürütülmeye çalışılmasını da eleştirdi.

Hikayenin reyting uğruna yavru bir canlıyı mağdur etmemesi gerektiğini savunan Gürbüz'ün bu çıkışı, sosyal medya kullanıcılarından da büyük destek gördü.

Gürbüz'ün paylaşımı sonrası, dizi setlerinde hayvanların çalışma saatleri ve güvenlikleri konusu yeniden gündeme geldi. Birçok izleyici, "Revani"nin şehir trafiğinde ve farklı mekanlarda dolaştırılmasının hayvan psikolojisi üzerinde olumsuz etkiler yaratacağını belirterek yapım şirketine geri adım atması yönünde çağrıda bulundu.

Etiketler aslıhan gürbüz sevdiğim sensin dizi hayvan hakları revani kuzu magazin oyuncu sosyal medya
