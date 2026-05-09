Emeklilerin ve memurların maaş zammı hesabı değişti! İşte yeni hesaplama...

Temmuz zammı için 4 aylık enflasyon verisi kesinleşti, gözler Mayıs ve Haziran rakamlarına çevrildi. Sosyal Güvenlik Uzmanı Doç. Dr. Okan Güray Bülbül, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri arasındaki 4 puanlık farka dikkat çekerek, kulislerde konuşulan "refah payı" senaryosunu açıkladı.

Temmuz ayı maaş düzenlemesi için takvim daralırken, enflasyon verileriyle birlikte memur ve emekli arasındaki maaş farkı gündeme oturdu. Doç. Dr. Okan Güray Bülbül, enflasyonun seyrine göre masadaki iki kritik senaryoyu paylaştı.

4 Aylık Veriyle Zam Oranı Şimdiden Cepte

Nisan ayı enflasyon rakamlarının ardından, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 14,64’lük artış kesinleşti. Ancak toplu sözleşme şartları nedeniyle memur ve memur emeklileri için bu oran şimdilik yüzde 10,51 seviyesinde seyrediyor. Mevcut tablo, memurlar ile diğer emekli grupları arasında ciddi bir makas farkı oluştuğunu gösteriyor.

Mayıs ve Haziran Senaryoları: Maaşlar Ne Olacak?

Doç. Dr. Bülbül, önümüzdeki iki ayda enflasyonun aylık yüzde 2 seviyesinde gelmesi durumunda ortaya çıkacak tabloyu şöyle özetledi:

SSK ve Bağ-Kur Emeklisi: Yüzde 19,3 zam,

Memur ve Memur Emeklisi: Yüzde 15 zam.

Refah Payı ile Yüzde 25 Formülü

Aralardaki 4 puanlık farkın kapatılması için hükümetin "refah payı" uygulamasını devreye sokması bekleniyor. Bülbül, enflasyon farkı hangi seviyede kalırsa kalsın, artışın yüzde 25 seviyesine tamamlanması yönünde güçlü bir beklenti oluştuğunu ifade etti.

Hükümetin, Ocak ayında olduğu gibi Temmuz ayında da farklı emekli grupları arasındaki zam oranlarını eşitleyip eşitlemeyeceği, Haziran ayı sonunda netlik kazanacak.

Haber3.com Haber Merkezi