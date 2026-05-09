  1. Anasayfa
  2. Sağlık
  3. ''Koronavirüs Türkleri etkilemez'' diyen Prof. Dr. Oytun Erbaş'tan Hantavirüs uyarısı

''Koronavirüs Türkleri etkilemez'' diyen Prof. Dr. Oytun Erbaş'tan Hantavirüs uyarısı

Güncelleme:

Prof. Dr. Oytun Erbaş, normalde kemirgenlerden bulaşan hantavirüsün "Andes" varyantına karşı dünyayı uyardı. "Bu virüs artık insandan insana geçiyor" diyen Erbaş, hastalığın belirti vermeden 60 güne kadar gizlenebildiğini ve akciğerde su toplayarak ölüme yol açtığını açıkladı.

TGRT Haber canlı yayınına katılan Prof. Dr. Oytun Erbaş, hantavirüsün insandan insana bulaşan yeni varyantı "Andes" hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Erbaş, virüsün yakın gelecekte dünya gündeminde çok daha fazla yer alacağını vurguladı.

Farelerden İnsana, İnsandan İnsana Geçiş

Normal şartlarda hantavirüsün fare, hamster ve sincap gibi kemirgenlerin salgılarıyla bulaştığını belirten Erbaş, Andes varyantının (And-v) bu durumu değiştirdiğini söyledi. Erbaş, "Hantavirüsün 50’den fazla alt tipi var ancak Andes varyantı yakın temasla insandan insana geçebiliyor. Bu sene değilse bile önümüzdeki yıllarda bu virüsün adını çok daha sık duyacağız" dedi.

"Akciğer Su Topluyor, Kendi Suyunda Boğuluyorsun"

Hastalığın seyrine dair korkutan detaylar paylaşan Erbaş, hantavirüsün burun akıntısı veya farenjit yapmadığını, doğrudan öksürükle başladığını ifade etti. Erbaş, "İkinci günde nefes darlığı başlar ve akciğer ödemi oluşur. Hasta adeta kendi suyunda boğulur. Vakaların yüzde 50’si entübe olarak hayatını kaybediyor. Şu an için bilinen kesin bir ilacı yok" uyarısında bulundu.

Süper Bulaştırıcı Riski ve Kuluçka Süresi

Virüsün kuluçka süresinin 1 ile 8 hafta arasında değişebildiğini, bazen 60 güne kadar belirti vermediğini söyleyen Erbaş, "süper bulaştırıcı" faktörüne dikkat çekti: "Normal bir hasta 8-10 kişiye virüs yayarken, süper bulaştırıcılar 100 kişiye kadar yayabiliyor. Eğer bu yeni varyantta süper bulaştırıcılar devreye girerse durum çok daha kritik bir hal alır."

Belirli Gen Grupları Daha Büyük Risk Altında

Virüsün özellikle 70 yaş üstü ve ek hastalığı (KOAH, diyabet, akciğer hastalıkları) olanlarda çok daha ölümcül olduğunu belirten Prof. Dr. Erbaş, belirli bir gen grubuna işaret etti: "HLA-B8 genine sahip olanlar, Tip-1 diyabetliler, Çölyak hastaları, Haşimato ve Graves gibi romatolojik rahatsızlığı olanlarda virüsün öldürücülüğü çok daha yüksek."

Bu Haberleri Kaçırma...

Çöp evden yeni bir hayata: 60 yaşındaki Süleyman amcanın inanılmaz değişimi izleyenleri ağlattı!
Çöp evden yeni bir hayata: 60 yaşındaki Süleyman amcanın inanılmaz değişimi izleyenleri ağlattı!
Son erken genel seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi sonuçları açıklandı
Son erken genel seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi sonuçları açıklandı
ABD Savaş Bakanlığı şimdiye kadarki en net UFO görüntülerini yayınladı
ABD Savaş Bakanlığı şimdiye kadarki en net UFO görüntülerini yayınladı
İslam Memiş altın tahminini ve ''geleceğin yatırımı'' dediği ürünü açıkladı
İslam Memiş altın tahminini ve ''geleceğin yatırımı'' dediği ürünü açıkladı
Genç kızı öldürüp yakan caniler 1 ay boyunca plan yapmış!
Genç kızı öldürüp yakan caniler 1 ay boyunca plan yapmış!
Trafik kavgasına karışan polis silahına davrandı!
Trafik kavgasına karışan polis silahına davrandı!
''Pes'' dedirten soygun... Forkliftle soyup eşekle kaçmıştı, cezası belli oldu!
''Pes'' dedirten soygun... Forkliftle soyup eşekle kaçmıştı, cezası belli oldu!
Eskişehir'de Play-Off maçı olaylı bitti: Stat karıştı, sahadan polis kalkanıyla çıkabildiler
Eskişehir'de Play-Off maçı olaylı bitti: Stat karıştı, sahadan polis kalkanıyla çıkabildiler
Etiketler prof. dr. oytun erbaş oytun erbaş Hantavirüs andes varyantı salgın sağlık akciğer ödemi virüs
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Beşiktaş tribünlerinden Trabzonspor maçı için şok karar! Beşiktaş tribünlerinden Trabzonspor maçı için şok karar! Her şeyini satıp memleketi Mardin'e yatırım yapan ünlü şarkıcı 178 çeşit ürünle dünyaya açıldı! Her şeyini satıp memleketi Mardin'e yatırım yapan ünlü şarkıcı 178 çeşit ürünle dünyaya açıldı! Emeklilerin ve memurların maaş zammı hesabı değişti! İşte yeni hesaplama... Emeklilerin ve memurların maaş zammı hesabı değişti! İşte yeni hesaplama... Serenay Sarıkaya’nın cesur leopar kıyafetinin fiyatı dudak uçuklattı Serenay Sarıkaya’nın cesur leopar kıyafetinin fiyatı dudak uçuklattı Zehra Güneş özel hayat sessizliğini bozdu: ''Evlendim, boşandım...'' Zehra Güneş özel hayat sessizliğini bozdu: ''Evlendim, boşandım...'' Yargıtay'dan bu sefer de işverenlerin canını yakacak bir emsal karar Yargıtay'dan bu sefer de işverenlerin canını yakacak bir emsal karar ABD Savaş Bakanlığı şimdiye kadarki en net UFO görüntülerini yayınladı ABD Savaş Bakanlığı şimdiye kadarki en net UFO görüntülerini yayınladı Eskişehir'de Play-Off maçı olaylı bitti: Stat karıştı, sahadan polis kalkanıyla çıkabildiler Eskişehir'de Play-Off maçı olaylı bitti: Stat karıştı, sahadan polis kalkanıyla çıkabildiler Ekonomi kulislerinden sürpriz haber: ''Cep''te taksit sınırlaması limitleri değişiyor! Ekonomi kulislerinden sürpriz haber: ''Cep''te taksit sınırlaması limitleri değişiyor! Canlı yayında Özgür Özel'e istifa çağrısı: ''Onurlu bir şekilde görevi bırakmalı'' Canlı yayında Özgür Özel'e istifa çağrısı: ''Onurlu bir şekilde görevi bırakmalı''
Özgür Özel’den Burcu Köksal çıkışı: ''Kocanı boşa ama partine bunu yapma dedim'' Özgür Özel’den Burcu Köksal çıkışı: ''Kocanı boşa ama partine bunu yapma dedim'' CHP'li Veli Ağbaba'dan 1 milyon Euro'luk iddiaya yanıt verdi CHP'li Veli Ağbaba'dan 1 milyon Euro'luk iddiaya yanıt verdi Ahmet Çakar’dan milli takımda bahis iddiası: ''İki oyuncu bahis oynadı, Montella istifa dedi!" Ahmet Çakar’dan milli takımda bahis iddiası: ''İki oyuncu bahis oynadı, Montella istifa dedi!" Survivor'dan diskalifiye olan Seren Ay'dan ağır sözler: ''İftiracı muhallebi çocuğu!'' Survivor'dan diskalifiye olan Seren Ay'dan ağır sözler: ''İftiracı muhallebi çocuğu!'' Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü'den aşk ilanı: ''Sana çok aşığım, iyi ki benimsin!'' Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü'den aşk ilanı: ''Sana çok aşığım, iyi ki benimsin!'' İnterpol’ün en çok arananlar listesindeydi; Türkiye'de yakalandı! İnterpol’ün en çok arananlar listesindeydi; Türkiye'de yakalandı! Kerem Bürsin ve Selin Yağcıoğlu aşkında beklenmedik son Kerem Bürsin ve Selin Yağcıoğlu aşkında beklenmedik son Güneşe mola, yağışlara hazır olun: Sağanak yağışlar çok kuvvetli geliyor! Güneşe mola, yağışlara hazır olun: Sağanak yağışlar çok kuvvetli geliyor! Yapay zeka yalanıyla 700 bin TL’lik vurgun: ''Ben dolandırılmam demeyin, çok profesyoneller!'' Yapay zeka yalanıyla 700 bin TL’lik vurgun: ''Ben dolandırılmam demeyin, çok profesyoneller!'' Aydilge’den eşine gelen cinsel içerikli mesajlara isyan: ''Kendi değerinizi bu kadar düşürmeyin!'' Aydilge’den eşine gelen cinsel içerikli mesajlara isyan: ''Kendi değerinizi bu kadar düşürmeyin!''