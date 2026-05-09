''Koronavirüs Türkleri etkilemez'' diyen Prof. Dr. Oytun Erbaş'tan Hantavirüs uyarısı

Prof. Dr. Oytun Erbaş, normalde kemirgenlerden bulaşan hantavirüsün "Andes" varyantına karşı dünyayı uyardı. "Bu virüs artık insandan insana geçiyor" diyen Erbaş, hastalığın belirti vermeden 60 güne kadar gizlenebildiğini ve akciğerde su toplayarak ölüme yol açtığını açıkladı.

TGRT Haber canlı yayınına katılan Prof. Dr. Oytun Erbaş, hantavirüsün insandan insana bulaşan yeni varyantı "Andes" hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Erbaş, virüsün yakın gelecekte dünya gündeminde çok daha fazla yer alacağını vurguladı.

Farelerden İnsana, İnsandan İnsana Geçiş

Normal şartlarda hantavirüsün fare, hamster ve sincap gibi kemirgenlerin salgılarıyla bulaştığını belirten Erbaş, Andes varyantının (And-v) bu durumu değiştirdiğini söyledi. Erbaş, "Hantavirüsün 50’den fazla alt tipi var ancak Andes varyantı yakın temasla insandan insana geçebiliyor. Bu sene değilse bile önümüzdeki yıllarda bu virüsün adını çok daha sık duyacağız" dedi.

"Akciğer Su Topluyor, Kendi Suyunda Boğuluyorsun"

Hastalığın seyrine dair korkutan detaylar paylaşan Erbaş, hantavirüsün burun akıntısı veya farenjit yapmadığını, doğrudan öksürükle başladığını ifade etti. Erbaş, "İkinci günde nefes darlığı başlar ve akciğer ödemi oluşur. Hasta adeta kendi suyunda boğulur. Vakaların yüzde 50’si entübe olarak hayatını kaybediyor. Şu an için bilinen kesin bir ilacı yok" uyarısında bulundu.

Süper Bulaştırıcı Riski ve Kuluçka Süresi

Virüsün kuluçka süresinin 1 ile 8 hafta arasında değişebildiğini, bazen 60 güne kadar belirti vermediğini söyleyen Erbaş, "süper bulaştırıcı" faktörüne dikkat çekti: "Normal bir hasta 8-10 kişiye virüs yayarken, süper bulaştırıcılar 100 kişiye kadar yayabiliyor. Eğer bu yeni varyantta süper bulaştırıcılar devreye girerse durum çok daha kritik bir hal alır."

Belirli Gen Grupları Daha Büyük Risk Altında

Virüsün özellikle 70 yaş üstü ve ek hastalığı (KOAH, diyabet, akciğer hastalıkları) olanlarda çok daha ölümcül olduğunu belirten Prof. Dr. Erbaş, belirli bir gen grubuna işaret etti: "HLA-B8 genine sahip olanlar, Tip-1 diyabetliler, Çölyak hastaları, Haşimato ve Graves gibi romatolojik rahatsızlığı olanlarda virüsün öldürücülüğü çok daha yüksek."