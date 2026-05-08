  4. Fenerbahçe Beko Berlin yolcusu! Zalgiris’i deviren sarı-lacivertliler üst üste 3. kez Final Four’da!

EuroLeague play-off serisinde Zalgiris Kaunas karşısında müthiş bir direnç gösteren Fenerbahçe Beko, deplasmanda uzatma periyodu sonunda 94-90 galip gelerek seriyi 3-1 kapattı. Üst üste 3'üncü, tarihinde ise 8'inci kez Final Four’a yükselen sarı-lacivertliler, Avrupa'nın en büyük kupası için Berlin yoluna düştü. Sarunas Jasikevicius’un öğrencileri, yarı finalde Yunan devi Olympiakos ile eşleşti. İşte Kaunas’taki dev zaferin ayrıntıları.

Fenerbahçe Beko, Litvanya’nın cehennem atmosferine sahip Zalgirio Arena’sında oynanan EuroLeague play-off serisi 4. maçında büyük bir kararlılık sergiledi. Normal süresi 80-80 eşitlikle biten mücadelede uzatma dakikalarında ağırlığını koyan temsilcimiz, sahadan 94-90 galip ayrıldı.

Uzatmalarda Gelen Bilet

Karşılaşmaya hızlı başlayan Fenerbahçe, ilk çeyreği 25-20, devreyi ise 47-42 önde kapattı. Üçüncü çeyrekte Zalgiris’in geri dönüşüne engel olamayan sarı-lacivertliler, son bölüme geride girse de pes etmedi. Khem Birch ve Talen Horton-Tucker’ın 21’er sayıyla yıldızlaştığı gecede, temsilcimiz uzatma periyodunda savunma ve hücumdaki disipliniyle Zalgiris’i kendi evinde saf dışı bıraktı.

Üst Üste 3. Kez Devler Ligi Finali

Bu sonuçla seride durumu 3-1’e getiren Fenerbahçe Beko, üst üste üçüncü kez Final Four’a kalma başarısı gösterdi. Toplamda 8. kez Avrupa’nın en iyi 4 takımı arasına giren temsilcimiz, basketboldaki istikrarını bir kez daha kanıtlamış oldu.

Rakip Olympiakos!

Final Four biletini cebine koyan Fenerbahçe Beko’nun yarı finaldeki rakibi, EuroLeague’in bir diğer devi Yunan ekibi Olympiakos oldu. Berlin’de düzenlenecek Final Four organizasyonunda sarı-lacivertliler, Türk bayrağını en zirveye taşımak için parkeye çıkacak.

DHA / İHA

