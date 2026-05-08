  4. Zonguldak'ta inanılmaz olay: 2 yaşındaki bebek emekleyerek otobüse bindi!

Zonguldak Alaplı’da ailesinin bir anlık dalgınlığından faydalanan 2 yaşındaki kız çocuğu, açık kalan kapısından bir halk otobüsüne emekleyerek bindi. Şoförün araçtan indiği kısa sürede gerçekleşen olayda, otobüs hareket ettikten 500 metre sonra gelen ağlama sesi facianın önüne geçti. Arka koltukta tek başına ağlayan minik misafirini gören şoför Ramazan Çimen, polisle irtibata geçerek çocuğu ailesine teslim etti.

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde dün akşam saatlerinde yaşanan olay, "bu kadarına da pes" dedirtti. Ailesiyle birlikte cadde üzerindeki bir telefoncuya giden 2 yaşındaki kız çocuğu, kimsenin fark etmediği bir anda durakta bekleyen halk otobüsüne sığındı.

Şoför Ekmek Alırken O Otobüse Bindi

Halk otobüsü şoförü Ramazan Çimen, durağa yanaştıktan sonra kısa süreliğine ekmek almak için araçtan indi. Otobüsün kapısının açık kalmasını fırsat bilen minik çocuk, güvenlik kameralarına da yansıyan görüntülerde, emekleyerek otobüsün basamaklarını tırmandı ve içeri girdi.

Araca tekrar binip hareket eden şoför Çimen, yaklaşık 500 metre ilerledikten sonra kırmızı ışıkta durdu. Tam bu sırada aracın arka kısmından bir bebek ağlaması duyuldu. Otobüsü kontrol eden Çimen, arka koltukların arasında tek başına ağlayan 2 yaşındaki çocuğu görünce büyük bir şok yaşadı.

Ailesi Zabıtaya Koştu

Hemen otobüs yetkililerine ve 155 Polis İmdat hattına haber verildi. Yapılan araştırmada, aynı dakikalarda ailesinin de Alaplı Zabıtası’na kayıp başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı. Polis ekipleri eşliğinde garaj amirliğine getirilen küçük çocuk, kısa sürede ailesine teslim edildi.

"Ağlamasa Sabaha Kadar Kalabilirdi"

Yaşadığı şaşkınlığı anlatan şoför Ramazan Çimen, "Allah'tan çocuk ağladı. Eğer ağlamasaydı ve uyuyakalsaydı sabaha kadar araçta mahsur kalabilirdi. Herkes çocuğuna sahip çıksın, bir anlık dalgınlık büyük acılara sebep olabilir" diyerek ebeveynleri uyardı.

İHA

Etiketler Zonguldak Alaplı otobüse binen bebek bebek halk otobüsü kayıp çocuk emekleyen bebek video
