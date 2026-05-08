Gökhan Böcek "etkin pişmanlık" istedi! CHP'de 1 Milyon Euro depremi!

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında savcılığa verdiği ifadede CHP Genel Merkezi’ne dair çarpıcı iddialar ortaya attı. Veli Ağbaba’nın kendisini arayarak "Özgür Özel’in talimatı var" dediğini ve adaylık süreci için 1 milyon euro istediğini öne süren Böcek, bu parayı bir sırt çantasıyla Ankara’ya götürdüğünü söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi merkezli yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında, tutuklu sanık Gökhan Böcek’in savcılıkta verdiği yeni ifade gündeme bomba gibi düştü. Kendi özgür iradesiyle ifade vermek istediğini belirten Böcek, paranın miktarından teslimat şekline kadar pek çok detay paylaştı.

"Adaylık İçin 1 Milyon Euro İstendi"

Gökhan Böcek ifadesinde, 2024 yerel seçimleri öncesinde CHP Milletvekili Veli Ağbaba tarafından arandığını iddia etti. Ağbaba’nın kendisine "Özgür Özel’in talimatı var, genel merkez sizden destek bekliyor" diyerek 1 milyon euro talep ettiğini savunan Böcek, "Babam Muhittin Böcek’e durumu anlattım, o da seçim döneminde böyle ricaların olabileceğini söyledi" dedi.

"Sırt Çantasıyla Ankara'ya Götürdüm"

İstenen parayı 10-15 gün içerisinde partiye yakın gönüllü kişilerden temin ettiğini belirten Böcek, teslimat sürecini şu sözlerle anlattı: "Parayı ayarlayınca Veli Ağbaba’yı aradım. Bana ertesi gün genel merkeze gelmemi söyledi. Uçakla, içerisinde 1 milyon euro bulunan bir sırt çantasıyla Ankara’ya gittim. CHP Genel Merkezi’nin 6. katında beni bekleyen, ismini hatırlayamadığım bir şahsa, Ağbaba’nın telefondaki onayıyla parayı teslim ettim."

20 Milyon Dolarlık İddiaları Yalanladı

Basında yer alan "Ekrem İmamoğlu’na veya Özgür Özel’e 20 milyon dolar verildiği" yönündeki iddiaların asılsız olduğunu savunan Gökhan Böcek, sadece 1 milyon euroluk bu teslimatın gerçekleştiğini, ayrıca genel merkezin bir dönem otobüs alımı için de talepte bulunduğunu ileri sürdü.

"Milletvekili Cavit Arı Cezaevine Geldi"

Etkin pişmanlıktan yararlanacağı haberleri üzerine CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı’nın kendisini cezaevinde ziyaret ettiğini söyleyen Böcek, "Bana '8 aydır içeridesin, bu yaptığın yakışık almaz' dedi ama ben kararımı değiştirmedim" ifadelerini kullandı. Gökhan Böcek, bu itirafları sonrası tahliyesini talep etti.

İHA