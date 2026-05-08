Meksika’da AVM yangını dehşeti: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Meksika'nın Los Mochis kentinde bulunan Plaza Fiesta Las Palmas adlı alışveriş merkezinde öğle saatlerinde çıkan yangın faciaya dönüştü. İlk belirlemelere göre en az 5 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Öğle Saatlerinde Başlayan Dehşet

Yerel saatle 14.30 sıralarında, alışveriş merkezinin kalabalık olduğu anlarda başlayan yangın, kısa sürede tüm binayı etkisi altına aldı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangın sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Yaklaşık iki saat süren yoğun müdahalenin ardından alevlerin saat 16.50 itibarıyla büyük ölçüde kontrol altına alınabildiği açıklandı.

Ölü ve Yaralı Sayısı Artabilir

Meksikalı yetkililerin ilk tespitlerine göre; faciada en az 5 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi ise vücudundaki yanıklar ve duman zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirten yetkililer, bazı vatandaşların kendi imkanlarıyla hastaneye başvurduğunu, bu nedenle ölü ve yaralı bilançosunun ağırlaşabileceği uyarısında bulundu.

Panik Anları Kameralarda

Yangının başlamasıyla birlikte alışveriş merkezindeki vatandaşlar büyük bir korkuyla kendilerini dışarı atmaya çalıştı. Dumanların gökyüzünü kapladığı ve insanların çığlıklarla kaçıştığı o anlar, çevredekiler tarafından saniye saniye kaydedildi. Binada mahsur kalan olup olmadığına dair incelemeler sürerken, yangının çıkış sebebine ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

