  3. ''Ev eşyası'' dedi, hayatının şokunu yaşadı: Kamyon şoförüne 22 milyon TL ceza kesildi

Ankara'da bir kamyonda ele geçirilen kaçak sigaralar, sadece gümrük kayıtlarını değil, bir şoförün hayatını da altüst etti. Arkadaşının yardım talebi üzerine direksiyona geçen 3 çocuk babası G.Ü., ev eşyası taşıdığını sanırken kendini 22 milyon 466 bin liralık vergi cezasının ortasında buldu. Ürünlerin sahibi suçunu itiraf edip tutuklansa da devasa ceza şoföre kesildi.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde gerçekleştirilen bir polis uygulaması, bir kamyon şoförü için geri dönüşü olmayan bir maddi yıkıma dönüştü. "Ev eşyası taşıyoruz" denilerek direksiyona geçirilen G.Ü., kamyon kasasından çıkan kaçak sigaralar nedeniyle 22 milyon liralık rekor bir cezayla karşı karşıya kaldı.

"Arkadaş Kurbanı mı Oldu?"

Adana’da yaşayan 3 çocuk babası şoför G.Ü., 6 Mart 2024’te arkadaşı H.T.’den gelen "Ankara’ya ev eşyası taşıyacağız, yardıma gel" telefonu üzerine yola çıktı. İçinde mobilya ve beyaz eşya olduğunu sandığı kamyonun direksiyonuna geçen G.Ü., Niğde’ye kadar aracı kullandı. Ancak Ankara Gölbaşı'nda yapılan polis kontrolü, kamyonun içindeki gerçek "yükü" ortaya çıkardı: Binlerce paket gümrük kaçağı doldurulmuş sigara.

Gerçek Sahibi İtiraf Etti Ama Ceza Şoföre Çıktı

Olay sonrası gözaltına alınan şüphelilerden Ş.Ç., sigaraların kendisine ait olduğunu ve şoförlerin araçtaki maldan haberi olmadığını itiraf ederek tutuklandı. G.Ü. ve H.T. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Ancak G.Ü.’nün asıl kabusu eve döndüğünde başladı. Gelir İdaresi Başkanlığı, "vergi ziyaı" gerekçesiyle şoför G.Ü. adına 22 milyon 466 bin 610 lira vergi cezası kesti.

"Böbreğimi Satsam Ödeyemem"

Yaşadığı dramı anlatan G.Ü., bir haftadır uyku uyuyamadığını belirterek isyan etti: "Ben sadece şoför olarak gittim. 3 kuruş kazanayım derken hayatım karardı. Mahkeme masrafları şimdiden 200 bin lirayı buldu. 22 milyon lira ceza nedir? Ben kanımı satsam, böbreğimi satsam bu parayı ödeyemem. Ticareti kim yapıyorsa ceza ona kesilsin," dedi.

 2010 yılında eşi tarafından terk edilen ve iki oğluyla birlikte yaşayan G.Ü., işinden de olduğunu belirterek yetkililerden yardım bekliyor. Adli süreçte suçsuzluğu ispatlanmış gibi görünse de idari olarak kesilen bu devasa vergi borcu, talihsiz şoförü çaresizliğe sürüklemiş durumda.

DHA

Yenilenen Opel Astra iddialı fiyatıyla Türkiye'de satışa çıktı
