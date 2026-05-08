  Antalya'da Muhittin Böcek davasında ara karar: Bir tahliye, iki devam...

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturmasında beklenen ara karar açıklandı. 41 sanığın yargılandığı davada mahkeme heyeti; Muhittin Böcek ve Mustafa Gökhan Böcek’in tutukluluk hallerinin devamına hükmederken, Fazlı Ateş’in tahliyesine karar verdi. Muhittin Böcek’in savunmasındaki "Özel hayatım deşifre edildi" isyanı ve mahkemenin yeni suç duyuruları davaya damga vurdu.

Antalya 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ve kamuoyunun yakından takip ettiği Büyükşehir Belediyesi davasında dördüncü gün geride kaldı. Mahkeme, tutuklu sanıkların durumunu ve dosyaya eklenen yeni iddiaları değerlendirdi.

Muhittin Böcek: "Özel Hayatıma Girilmesine Kırgınım"

Tahliye talebinde bulunan Muhittin Böcek, savunmasında belediyeyi kamu zararına uğratmadığını vurguladı. Cep telefonu şifresini devlete güvendiği için verdiğini belirten Böcek, dosyada özel hayatına dair bilgilerin yer almasına tepki gösterdi. Adalet Bakanı’na sesleneceğini ifade eden Böcek, "Özel hayatımla ilgili bu duruma çok üzgünüm ve kızgınım. 86 milyonun bakanı olacağını söyleyen Akın Gürlek Bakanımızdan bu konuda ricada bulunacağım" dedi.

Tahliye ve Tutukluluğa Devam Kararları

Mahkeme heyeti, savcılığın mütalaası doğrultusunda tutuklu sanıklardan Fazlı Ateş’in tahliyesine karar verdi. Ancak davanın kilit isimleri olan Muhittin Böcek ve Mustafa Gökhan Böcek’in tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi. Savunmalarında suçlamaları reddeden sanık avukatlarının tahliye talepleri reddedilirken, adli kontrolle serbest olan diğer sanıkların durumunda bir değişikliğe gidilmedi.

Yeni Suç Duyuruları Geliyor

Davanın seyrini etkileyecek bir diğer önemli gelişme ise mahkemenin suç duyurusu kararı oldu. Heyet, aralarında suçtan zarar gören isimlerin de bulunduğu bir grup kişi ve tutuksuz sanık Serkan T. yönünden "rüşvet" suçunun oluşup oluşmadığının incelenmesi için Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına bildirimde bulunulmasına karar verdi.

İHA

