Kakava ateşi yakıldı; binlerce kişi bahara ''merahaba'' dedi
Edirne'de düzenlenen Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri, binlerce kişinin katılımıyla kutlandı. Baharın habercisi olarak kabul edilen şenliklerde 1400 yıllık Kakava ateşi yakıldı, dans edenler renkli görüntüler oluşturdu.
Edirne'de 3-6 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Kakava- Hıdrellez Şenlikleri, 3'üncü gününde de sürdü. Kakava ateşinin yakıldığı Sarayiçi Er Meydanı'na binlerce kişi akın etti. Yoğun ilgi nedeniyle araç ve yaya trafiği uzun süre aksadı.
Şenliğe katılanlar dans edip eğlenirken, Sarayiçi renkli görüntülere sahne oldu, gösteriler ilgiyle izlendi. Bayram yerini aratmayan Sarayiçi'nde sabahtan akşama rengarenk görüntüler oluşurken, baharın gelişi bir kez daha coşkuyla kutlandı.
PROTOKOL TÖREN ALANINA YÜRÜDÜ
Şenlikler kapsamında kent protokolü Kanuni Köprüsü'nde davullarla karşılandı. Edirne Valisi Yunus Sezer, Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın ve 'Kobra Murat' adıyla bilinen Roman şarkıcı Murat Divandiler'in de aralarında bulunduğu kortej daha sonra Edirne Belediye Bandosu eşliğinde etkinlik alanına kadar yürüdü. İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından şenlikler, açılış konuşmalarıyla devam etti. Açılışta konuşan Çeribaşı Fikri Ocak, Kakava'nın tüm insanlığa barış getirmesini diledi.
'DİLEKLERİMİZİ GÖNDERECEĞİZ'
Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın da bu yıl Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri'nde yine büyük coşku yaşandığını belirterek, "Bu kutladığımız bayram, bolluğun, bereketin, dostluğun, birlikte olmanın dayanışmanın bayramı aynı zamanda. Ne mutlu ki bugün burada bulunan herkes iyi niyetleriyle, mutluluk için, bereket için bir arada bulunmak için burada. Ben de bu kalabalıkla, sizlerle gurur duyuyorum. İnşallah bugün burada yaktığımız ateşle tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya bereketi, huzuru, adaleti, barışı dileyeceğiz hep beraber. Bu dileklerimizi göndereceğiz. Yaktığımız bu büyük Kakava ve Hıdrellez ateşiyle birlikte ısınacağız, kardeşliğimizi pekiştireceğiz. O yüzden her geçen gün, her geçen yıl artan coşkuyla bu şenliği kutluyoruz. Daha nice bayramlarda bir araya gelelim" dedi.