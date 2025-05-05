Kakava ateşi yakıldı; binlerce kişi bahara ''merahaba'' dedi

'DİLEKLERİMİZİ GÖNDERECEĞİZ'

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın da bu yıl Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri'nde yine büyük coşku yaşandığını belirterek, "Bu kutladığımız bayram, bolluğun, bereketin, dostluğun, birlikte olmanın dayanışmanın bayramı aynı zamanda. Ne mutlu ki bugün burada bulunan herkes iyi niyetleriyle, mutluluk için, bereket için bir arada bulunmak için burada. Ben de bu kalabalıkla, sizlerle gurur duyuyorum. İnşallah bugün burada yaktığımız ateşle tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya bereketi, huzuru, adaleti, barışı dileyeceğiz hep beraber. Bu dileklerimizi göndereceğiz. Yaktığımız bu büyük Kakava ve Hıdrellez ateşiyle birlikte ısınacağız, kardeşliğimizi pekiştireceğiz. O yüzden her geçen gün, her geçen yıl artan coşkuyla bu şenliği kutluyoruz. Daha nice bayramlarda bir araya gelelim" dedi.