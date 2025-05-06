Kakava'da dilekler Tunca Nehri'ne bırakıldı
Edirne'de "baharın habercisi" olarak kabul edilen Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri’nin son günü sabahı, vatandaşlar Sarayiçi'nde Tunca Nehri kıyısına akın etti.
Kaynak: DHA
Edirne’de 3-6 Mayıs tarihlerinde kutlanan baharın habercisi, UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası listesindeki Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri, bu yıl Türkiye’nin dört bir yanından gelen binlerce kişinin katılımıyla kutlandı.
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Sarayiçi'ndeki organizasyonda, dün büyük Kakava ateşi yakıldı, Romanlar, yerli ve yabancı binlerce kişi, dans edip eğlendi.
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Etkinliğin son gününde ise sabahın ilk ışıklarıyla eğlencelere katılanlar, dileklerini yazdıkları kağıtları Tunca Nehri'ne bıraktı.
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Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın'ın da katıldığı Tunca Nehri kenarındaki dilek dileme etkinliğinde, Roman çeribaşısı Fikri Ocak da, su üzerinde kayıkla gelerek vatandaşları selamladı.
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