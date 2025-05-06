  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Yaşam
  4. Kakava'da dilekler Tunca Nehri'ne bırakıldı

Kakava'da dilekler Tunca Nehri'ne bırakıldı

Edirne'de "baharın habercisi" olarak kabul edilen Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri’nin son günü sabahı, vatandaşlar Sarayiçi'nde Tunca Nehri kıyısına akın etti.

Kaynak: DHA
Kakava'da dilekler Tunca Nehri'ne bırakıldı - Resim: 1

Edirne’de 3-6 Mayıs tarihlerinde kutlanan baharın habercisi, UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası listesindeki Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri, bu yıl Türkiye’nin dört bir yanından gelen binlerce kişinin katılımıyla kutlandı.

1 / 7
Kakava'da dilekler Tunca Nehri'ne bırakıldı - Resim: 2

Sarayiçi'ndeki organizasyonda, dün büyük Kakava ateşi yakıldı, Romanlar, yerli ve yabancı binlerce kişi, dans edip eğlendi.

2 / 7
Kakava'da dilekler Tunca Nehri'ne bırakıldı - Resim: 3

Etkinliğin son gününde ise sabahın ilk ışıklarıyla eğlencelere katılanlar, dileklerini yazdıkları kağıtları Tunca Nehri'ne bıraktı.

3 / 7
Kakava'da dilekler Tunca Nehri'ne bırakıldı - Resim: 4

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın'ın da katıldığı Tunca Nehri kenarındaki dilek dileme etkinliğinde, Roman çeribaşısı Fikri Ocak da, su üzerinde kayıkla gelerek vatandaşları selamladı.

4 / 7