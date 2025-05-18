DEM Parti'den İmralı'ya bir ziyaret daha

DEM Parti İmralı heyeti, terör örgütü PKK'nın fesih kararı sonrası ilk kez teröristbaşı Abdullah Öcalan'ı ziyaret ediyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a yaptığı çağrıyla başlayan, bölücü terör örgütü PKK'nın fesih kararıyla devam eden ''Terörsüz Türkiye'' süreci devam ediyor.

DEM Parti, bölücü terör örgütü PKK'nın silah bırakma ve fesih kararından sonra ilk defa İmralı'yı ziyaret ediyor.

Heyette Pervin Buldan ve avukat Özgür Erol bulunuyor.