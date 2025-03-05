Kilisli tatlıcı isyan etti: ''Dubai çikolatası çalıntı, asıl adı cennet çamuru''
Kilis’te 35 yıldır tatlıcılık yapan tatlı ustası son dönemde popülerleşen Dubai çikolatasının asıl lezzet kaynağının Kilis’e özgü cennet çamuru tatlısı olduğunu belirtti.
Kilis’te 35 yıldır tatlıcılık yapan İlhan Kilimci, Dubai çikolatasının arkasındaki gizli lezzeti ortaya koydu.
Kilimci, Dubai çikolatasının asıl lezzet kaynağının, Kilis’e özgü cennet çamuru tatlısı olduğunu ve bu özel tatlının, fıstık ve kadayıfın ustalıkla harmanlanarak oluşturulan iç dolgusu sayesinde benzersiz bir tat sunduğunu söyledi.
Kilimci, çikolatanın içindeki özel harcın, fıstık ve kadayıfın yoğrulup harmanlanarak oluşturulan cennet çamuru olduğunu vurguladı.
Dubai çikolatası olarak bilinen tatlının iç dolgusunda Kilis mutfağının eşsiz tatlarından biri olan cennet çamurunun kullanıldığını ifade eden Kilimci, "Çikolatayı açtığınızda içindeki dolgunun tamamen cennet çamuru olduğunu görebilirsiniz. Bize özgü bu lezzet, fıstık ve kadayıfın ustalıkla yoğrulup harmanlanmasıyla hazırlanıyor. Aksi takdirde çikolata, bildiğimiz standart bir çikolatadan farksız olurdu" dedi.