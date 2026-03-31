Kilosu 300 TL'ye satılıyor! Kayalıkların arasında zorlu hasat başladı

Çiriş toplamanın sanıldığı kadar kolay olmadığını belirten bölge sakini Halil İbrahim Algan, "Yüksek rakımlarda yetişmesi, dayanıklılığı ve kendine has hoş tadıyla öne çıkıyor. Kayalık alanlarda yetiştiği için vitamin bakımından oldukça zengin bir yapıya sahip. Ortalama 70 kilogram ürün toplamak için yaklaşık 30 kilometrelik zorlu bir yolculuk yaptık. Ürünün kilosu şu anda 300 TL'ye kadar alıcı buluyor" diye konuştu.