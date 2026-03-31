Kilosu 300 TL'ye satılıyor! Kayalıkların arasında zorlu hasat başladı
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde sarp kayalıklarında yetişen çiriş otu, köylüler tarafından binbir zahmetle toplanmaya başlandı. Vitamin deposu yapısı ve kendine has aromasıyla dikkat çeken çiriş otunun kilosu 300 TL'den alıcı buluyor.
Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesine bağlı Değirmendere beldesinin binlerce metre yükseklikteki sarp ve kayalık bölgelerinde yetişen çiriş otu, yöre halkının en önemli geçim kaynaklarından biri haline geldi.
Çiriş toplamanın sanıldığı kadar kolay olmadığını belirten bölge sakini Halil İbrahim Algan, "Yüksek rakımlarda yetişmesi, dayanıklılığı ve kendine has hoş tadıyla öne çıkıyor. Kayalık alanlarda yetiştiği için vitamin bakımından oldukça zengin bir yapıya sahip. Ortalama 70 kilogram ürün toplamak için yaklaşık 30 kilometrelik zorlu bir yolculuk yaptık. Ürünün kilosu şu anda 300 TL'ye kadar alıcı buluyor" diye konuştu.
Çiriş otu; börek, boranı ve pilav gibi birçok yemekte kullanılırken, aynı zamanda kışlık olarak da hazırlanabiliyor. Yöre halkı çirişi kavurma ya da otlu börek şeklinde tüketmeyi tercih ediyor.