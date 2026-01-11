Kış turizminin cenneti beyaza büründü, yerli yabancı turist akını başladı
Türkiye’nin en önemli kış ve doğa turizm merkezlerinden Uludağ, 2025 yılında 1 milyon 359 bin 543 yerli ve yabancı turisti ağırladı.
Kaynak: DHA
Milli Park Gişeleri’nden aynı dönemde 311 bin 137 araç geçiş yaptı. 2024 yılında ise Uludağ’ı 1 milyon 313 bin 311 kişi ziyaret ederken, 311 bin 619 araç gişelerden geçiş yaptı.
Böylece 1 yılda kişi sayısı yüzde 3,52 oranında artarken, araçların sayısında ise yüzde 0,52 oranında azalma görüldü.
8 bin 500 yatak kapasiteli 20 otel ile kamuya ait 7 misafirhanenin bulunduğu Türkiye'nin ilk ve en büyük kış ve doğa sporları merkezi Uludağ’da oteller sezonu 19 Aralık’ta açarken, kayak sezonu ise 29 Aralık’ta başladı.
