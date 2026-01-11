  1. Anasayfa
  4. Kış turizminin cenneti beyaza büründü, yerli yabancı turist akını başladı!

Kış turizminin cenneti beyaza büründü, yerli yabancı turist akını başladı

Türkiye’nin en önemli kış ve doğa turizm merkezlerinden Uludağ, 2025 yılında 1 milyon 359 bin 543 yerli ve yabancı turisti ağırladı.

Kaynak: DHA
Kayakseverlerin 'Beyaz cennet' olarak tanımladığı Uludağ, 2025 yılında 1 milyon 359 bin 543 kişiyi ağırladı. 

Milli Park Gişeleri’nden aynı dönemde 311 bin 137 araç geçiş yaptı. 2024 yılında ise Uludağ’ı 1 milyon 313 bin 311 kişi ziyaret ederken, 311 bin 619 araç gişelerden geçiş yaptı. 

Böylece 1 yılda kişi sayısı yüzde 3,52 oranında artarken, araçların sayısında ise yüzde 0,52 oranında azalma görüldü.

8 bin 500 yatak kapasiteli 20 otel ile kamuya ait 7 misafirhanenin bulunduğu Türkiye'nin ilk ve en büyük kış ve doğa sporları merkezi Uludağ’da oteller sezonu 19 Aralık’ta açarken, kayak sezonu ise 29 Aralık’ta başladı. 

