Kötü koku ihbarı mide bulandıran gerçeği ortaya çıkardı: Tam 7 kamyon dolup taştı!

Mersin'in Erdemli ilçesinde ihbar üzerine bir apartmandaki daireye giren ekipler, 7 kamyonet dolusu çöp çıkarttı, hasta yaşlı kadın ise hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin gaz maskesi takarak girdikleri evdeki çöplerin çıkarılması iki gün sürdü.