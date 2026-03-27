Kötü koku ihbarı mide bulandıran gerçeği ortaya çıkardı: Tam 7 kamyon dolup taştı!

Mersin’in Erdemli ilçesinde bir apartman dairesinden yükselen kötü kokular, akılalmaz bir dramı ve belediye ekiplerinin maskeli mücadelesini ortaya çıkardı. Yaklaşık 4 yıl önce eşini kaybettikten sonra yalnız yaşayan 60 yaşındaki bir kadının evinden yükselen ağır kokular sonrasında yapılan ihbarla evden tam 7 kamyonet çöp çıkarıldı.

Kaynak: İHA
Mersin'in Erdemli ilçesinde ihbar üzerine bir apartmandaki daireye giren ekipler, 7 kamyonet dolusu çöp çıkarttı, hasta yaşlı kadın ise hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin gaz maskesi takarak girdikleri evdeki çöplerin çıkarılması iki gün sürdü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Koyuncu Mahallesi'nde bulunan 10 katlı bir apartmanın zemin katında yalnız yaşayan 60 yaşlarındaki bir kadının dairesinden gelen kötü kokular üzerine komşuları ihbarda bulundu. 

Bunun üzerine adrese giden Erdemli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 3-4 yıl önce eşi vefat ettiği için yalnız kalan yaşlı kadının dairesinin çöp eve dönüştüğünü gördü. 

Kaptığı enfeksiyon nedeniyle hastalanan kadın ilçe devlet hastanesine sevk edilirken, eve Erdemli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. 

