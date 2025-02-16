Masallar diyarı gibi görüntü: Karadeniz'in yemyeşil cenneti kar gelinliğini giydi

Kent dışından yaylaya gelen Batuhan Özgün, “Bu beyaz örtü, bu doğa harikası tek kelimeyle mükemmel. Ben bayıldım. Giresun’dan geliyorum. Orası da güzel ama buranın dağı bir başka oluyor. Fotoğraf çekildik. Çok güzel duygular hissediyorum. Doğası havası tertemiz. İnsanları güzel. Her şey çok iyi” diye konuştu.