Meteoroloji'den yeniden kuvvetli yağış alarmı: Bahara kış molası geldi, sağanaklar kapıda!
Türkiye genelinde bahar havası yerini sağanak yağışlara bırakıyor! Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu ve Güneydoğu'nun birçok ili için "yerel kuvvetli yağış" uyarısı yaparken; yüksek kesimlerde kar, Doğu Karadeniz'de ise çığ tehlikesine karşı uyardı. Batı illerinde sıcaklıklar yükselse de pus ve sis hadisesi görüş mesafesini düşürecek. İşte il il kritik hava durumu tahmini ve beklenen yağış detayları...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in kuzey ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ordu çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak; Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu’nun güney ve doğusu ile Elazığ, Tunceli, Bingöl, Hatay, Osmaniye, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'de pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde artarak mevsim normalleri üstünde, diğer yerlerde normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.