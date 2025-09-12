Mezarlıktan çıkanlar şoke etti: Kazmayı vurdukları her yerden büyü çıktı!
Diyarbakır'da taş yapmak için mezarların etrafını kazan usta, gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı. Kazdığı her topraktan farklı bir büyü ile karşılaşan usta, duruma tepki gösterdi.
Diyarbakır’da 15 yılı aşkın süredir mezar taşı yapan Barış Karabulut, kazı sırasında tüyler ürperten görüntülerle karşılaşıyor. Kağıtlara çizilmiş kadın figürleri, kutulara yerleştirilmiş muskalar, kuzu kafaları ve farklı nesnelerle dolu yaklaşık 100 büyü bulduğunu belirten Karabulut, gördüklerini yakarak imha ettiklerini söyledi.
Karabulut’un anlattıklarına göre, mezarların etrafını kazarken kağıtlara çizilmiş kadın figürleri, kaşıklar, kuzu kafaları ve kutulara yerleştirilmiş çeşitli büyüler gün yüzüne çıkıyor.
Karabulut, bugüne kadar 100’e yakın büyü bulduğunu ve hepsini yakarak veya kırarak imha ettiklerini söyledi. “Bir kürek toprağı kaldırıyoruz, altından büyü çıkıyor. Kağıtları yakıyoruz, tahtaları kırıp yakıyoruz, hayvan kafalarını parçalıyoruz. Genellikle eski mezarlıklarda rastlıyoruz” dedi.