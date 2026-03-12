Mimar Sinan'ın Mağlova Kemeri yeniden suya gömüldü
İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajların doluluk oranı yüzde 46'ya dayandı. Alibeyköy Barajı'nda su seviyesinin yükselmesiyle birlikte Mimar Sinan'ın eserlerinden biri olan Mağlova Kemeri’nin ayakları sular altında kaldı.
Kış aylarında etkili olan yağışlar İstanbul'un barajlarını doldurdu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan son verilere göre, barajlardaki genel doluluk oranı yüzde 45,96 olarak kayıtlara geçti.
Mağlova Kemeri sular altında
Alibeyköy Barajı’ndaki su kotunun yükselmesi, 16. yüzyılda inşa edilen ve Mimar Sinan’ın önemli eserlerinden biri olan Mağlova Kemeri’nin görüntüsünü de değiştirdi.
Kuraklık dönemlerinde tamamen ortaya çıkan kemerin ayak kısımları, yağışların ardından yeniden sularla çevrelendi. Dron ile çekilen görüntülerde, tarihi yapının suyla bütünleşen estetiği adeta bir görsel şölen sundu.
Barajlardaki doluluk oranları ise şöyle:
"Ömerli Barajı: yüzde 65,87
Darlık Barajı: yüzde 61,98
Elmalı Barajı: yüzde 86,87
Terkos Barajı: yüzde 29,27
Alibey Barajı: yüzde 35,94
Büyükçekmece Barajı: yüzde 34,88
Sazlıdere Barajı: yüzde 29,38
Istrancalar Barajı: yüzde 36,09
Kazandere Barajı: yüzde 56,49
Pabuçdere Barajı: yüzde 30,42"
Uzmanlar, kış ve ilkbahar aylarında alınan yağışların su rezervlerine olumlu yansıdığını belirterek, tasarruf bilincinin ise sürdürülmesi gerektiğine dikkat çekti.