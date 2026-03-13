Müge Anlı ile Tatlı Sert'te şoke eden gelişme: Kayıp emekli öğretmenin cesedi bulundu

Bandırma'da 7 Mart tarihinde ortadan kaybolan emekli öğretmen Ahmet B.'nin trajik sonu, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gün yüzüne çıktı. Pazar günü arkadaşlarıyla arılarını kontrol etmek için sözleşen, ancak kendisinden bir daha haber alınamayan Ahmet B.'nin cansız bedeni, sahil Yenice Köyü yakınlarında bulundu.