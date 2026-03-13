Müge Anlı ile Tatlı Sert'te şoke eden gelişme: Kayıp emekli öğretmenin cesedi bulundu
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kayıplara karışan ve günlerdir haber alınamayan emekli öğretmen Ahmet B.'nin ölümü, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında korkunç detaylarla ortaya çıktı. Kendi evinden 15 kilometre uzakta, sahil kıyısında cansız bedeni bulunan Ahmet B.'nin ölümü, cinayet şüphesini güçlendiren delillerle soruşturuluyor.
Balıkesir Bandırma'da 7 Mart’ta kaybolan emekli öğretmen Ahmet B.'den acı haber geldi. Evinden 15 kilometre uzakta, cesedi taşlarla örtülmüş halde bulunan Ahmet B.'nin ölümü şüpheli bulundu. Ağabeyi, kardeşinin "paraya düşkünlüğü" nedeniyle alacaklılarıyla sorun yaşadığını iddia ederken, Müge Anlı cansız bedenin tanınmayacak halde olduğunu açıkladı.
Bandırma'da 7 Mart tarihinde ortadan kaybolan emekli öğretmen Ahmet B.'nin trajik sonu, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gün yüzüne çıktı. Pazar günü arkadaşlarıyla arılarını kontrol etmek için sözleşen, ancak kendisinden bir daha haber alınamayan Ahmet B.'nin cansız bedeni, sahil Yenice Köyü yakınlarında bulundu.
Programda olayın vahşet boyutuna dikkat çeken Müge Anlı, Ahmet B.'nin cansız bedeninin tanınmayacak halde olduğunu ve üzerinin taşlarla örtülerek gizlenmeye çalışıldığını belirtti.
Müge Anlı, "Evinden 15 kilometre uzakta bulundu. Evinden çıkıp çöp toplamaya gitmiş olamaz" diyerek olayın basit bir kaza olmadığını, aksine bir cinayet ihtimalinin çok yüksek olduğunu vurguladı.