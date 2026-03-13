Bir çınar daha devrildi: İlber Ortaylı'yı kaybettik!

  1. Anasayfa
Güncelleme:

Bir süredir sağlık sorunları yaşan ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kendine has üslubuyla milyonların sevgisini kazanan ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, 78 yaşında hayatını kaybetti.

Sağlık sorunları sebebiyle Koç Üniversitesi Hastanesi'nde bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Ortaylı, durumunun ağırlaşması üzerine dün entübe edildi.

Ortaylı bugün hayatını kaybetti.

Ortaylı için geçtiğimiz günlerde ailesinin sosyal medyadan yaptığı açıklamada "İlber Ortaylı'nın 5 gündür yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir. Alanında çok iyi bir ekip tarafından büyük bir özenle takip edilmektedir. İyi dileklerinizin ve dualarınızın yardımcı olacağını umuyoruz" ifadelerine yer verilmişti.

İlber Ortaylı'nın hastalığı neydi?

Geçtiğimiz ocak ayında prostat ameliyatı olan Ortaylı, sonrasında bu rahatsızlığıyla bağlantılı sorunların tedavisi için bir süreliğine daha hastaneye yatırılmış sonrasında taburcu olmuştu. Diyabet hastası olan ve böbrek rahatsızlığından dolayı haftada 3 gün diyalize girdiği öğrenilen Ortaylı, bağışıklık sistemiyle ilgili de tedavi görüyordu. Ortaylı, rahatsızlıklarının tekrar nüksetmesi üzerine hastaneye kaldırılmıştı.

Bir süredir sağlık sorunları yaşan ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bakan Memişoğlu'ndan başsağlığı mesajı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıkalamada "Türkiye büyük bir değerini, bir tarih dâhisini yitirdi. Ülkemizin yetiştirdiği en müstesna değerlerden, kıymetli hocamız Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Hocamıza Allah’tan rahmet; ailesine, öğrencilerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı. 

 

