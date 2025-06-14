Norveç değil burası Türkiye... Rengarenk çiçeklerin karla buluştuğu saklı cennet!
Erzincan'ın Kemah ilçesindeki saklı cennet Sohmarik Yaylası, görenleri kendine hayran bırakıyor. Yeşilin her tonunu ve rengarenk çiçekleri barındıran yayla, endemik bitki örtüsünün yanı sıra zengin hayvan popülasyonuna da ev sahipliği yapıyor.
Sohmarik Yaylası, Erzincan'a yaklaşık 100 kilometre mesafede Munzur Dağları'nın eteklerinde 2500 metre rakımda yer alıyor. Erzincan'dan Kemah ilçesine bağlı Yücelen köyüne kadar bölümü asfalt olan yolun kalan 17 kilometresi toprak yoldan oluşuyor.
Yöre insanının 'saklı cennet' olarak tanımladığı Sohmarik Yaylası, yazın en sıcak günlerinde bile serin havasıyla doğaseverlere nefes aldırıyor. Zirvesinde kar yığınlarının eksik olmadığı yayla, yeşilin her tonunu ve rengarenk çiçekleri barındırıyor.
Eriyen kar sularından oluşan göletin bulunduğu Sohmarik Yaylası, endemik bitki örtüsünün yanı sıra koruma altındaki çengel boynuzlu dağ keçileri, yaban keçileri, bozayı, vaşak, ur keklik, kurt, tilki ve kınalı keklik gibi zengin hayvan popülasyonuna da ev sahipliği yapıyor.
FOTOĞRAFÇILAR AKIN EDİYOR
Ulaşım zorluğuna rağmen Sohmarik Yaylası, doğaseverlerin yanı sıra fotoğrafçıların ve belgesel çekimi yapan görüntü yönetmenlerinin de ilgisini çekiyor. Bir grup doğasever, zorlu bir yolculuğun ardından kar ve yeşilin her tonu bulunan bölgeyi gezerek görüntü ve fotoğraf çekti.