Norveç değil burası Türkiye... Rengarenk çiçeklerin karla buluştuğu saklı cennet!

FOTOĞRAFÇILAR AKIN EDİYOR

Ulaşım zorluğuna rağmen Sohmarik Yaylası, doğaseverlerin yanı sıra fotoğrafçıların ve belgesel çekimi yapan görüntü yönetmenlerinin de ilgisini çekiyor. Bir grup doğasever, zorlu bir yolculuğun ardından kar ve yeşilin her tonu bulunan bölgeyi gezerek görüntü ve fotoğraf çekti.