Onlar yeşil vatanın melekleri... Ormanlar kadın kahramanlarımıza emanet
Ankara Orman Bölge Müdürlüğü'nde görev yapan 200 kadın çalışan, ormanların korunması için sahada devriye geziyor. Aralarında annelerin de bulunduğu kadın muhafaza memurları ve mühendisler; yangın nöbetinden kaçak avcılıkla mücadeleye, ağaçlandırmadan denetime kadar her aşamada aktif rol alıyor.
Kaynak: DHA
Ankara’da yaklaşık 1 milyon 782 bin hektarlık alandan sorumlu olan kadın ormancılar, yaz ayları yaklaşırken yangın riskine karşı teyakküze geçti.
Kızılcahamam gibi kritik bölgelerde dürbünle tarama yapan ve gece mesaisine kalan kadınlar, zorlu arazi şartlarına rağmen görevlerini büyük bir tutkuyla yerine getiriyor.
Meslekte 11 yılını deviren 2 çocuk annesi Kadastro ve Mülkiyet Şefi Asena Gülşah Tosun (36), dedesinden miras kalan bu mesleği kadınların korkmadan seçmesi gerektiğini vurguluyor. di.
Tosun, mesleğin sadece fiziksel güç değil, sabır ve kriz yönetimi gerektirdiğini belirterek, "Sevdamız yeşil vatan. Yetiştirdiğimiz her fidan aslında çocuğumuz gibi. Sabırla ve emekle korumaya devam edeceğiz" de
