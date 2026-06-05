Ordu'da 20 yıllık çiftin hobi olarak altın avı kazanç kapıları oldu

Kahvehaneler Yerine Doğada Zaman Geçiriyorlar: "Günde 6 Gram Bulan Var"

Başlangıçta bir doğa sporu ve hobi olarak görülen kırıntı madenciliğinin, doğru yapıldığında ciddi bir gelir modeline dönüştüğünü belirten Duygu Yılmaz, diğer illerden verdikleri çarpıcı örneklerle durumun boyutunu özetledi. Giresun'da ekipman sağladıkları üç gencin derelerden günlük 4 ila 6 gram arasında altın çıkardığını, Tokat'taki bir müşterilerinin ise özel cihazlarla 36 gram altın elde ettiğini belirtti.

Ayrıca bu hobinin aile bağlarını da güçlendirdiğini aktaran Yılmaz, "Kadınlar, eşlerinin kahvehanelerde veya kapalı ortamlarda vakit geçirmesi yerine doğaya çıkmasını destekliyor. Bu sayede ailecek kırıntı madenciliği yapılabiliyor ve kaliteli zaman geçiriliyor" ifadelerini kullandı.