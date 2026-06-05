Ordu'da 20 yıllık çiftin hobi olarak altın avı kazanç kapıları oldu
Ordu'nun Altınordu ilçesinde yaşayan Duygu ve Ömer Yılmaz çifti, doğaya zarar vermeyen kırıntı madenciliği yöntemiyle derelerde altın arıyor. Aileleri doğada buluşturan bu yöntem, hobi olmanın ötesine geçerek günlük 4-6 grama varan altın bulma imkanıyla yeni bir kazanç kapısına dönüşüyor.
Ordu'nun Altınordu ilçesinde yaşamını sürdüren 20 yıllık evli Duygu (36) ve Ömer Yılmaz (41) çifti, dört yıl önce doğaya olan meraklarıyla başladıkları kırıntı madenciliğini bugün hem bir yaşam tarzına hem de kazanç kapısına dönüştürmeyi başardı.
Dedektör ve yeraltı görüntüleme cihazları satışı da yapan Yılmaz çifti, türkülere konu olan Ordu derelerinde ilkel yöntemlerle altın arayarak Türkiye'nin birçok ilindeki doğa tutkunlarına da öncülük ediyor. Kırıntı madenciliğinin doğa dostu bir yöntem olduğuna dikkat çeken Duygu Yılmaz, arama çalışmalarında kazıcı veya delici ağır iş makinelerinin kesinlikle kullanılmadığını vurguladı.
Yılmaz, "Bu yöntem, kumun yerini hafifçe değiştirerek içerisindeki kırıntı madenleri gün yüzüne çıkarma işlemidir. Tamamen ilkel yöntemlerle çalışarak doğaya tahribat vermiyoruz. Elde ettiğimiz demir ve altın tozlarıyla yıllardır bu işin içindeyiz ve insanlara gerekli ekipmanları temin ediyoruz" diyerek işin çevreye duyarlı yönüne dikkat çekti.
Kahvehaneler Yerine Doğada Zaman Geçiriyorlar: "Günde 6 Gram Bulan Var"
Başlangıçta bir doğa sporu ve hobi olarak görülen kırıntı madenciliğinin, doğru yapıldığında ciddi bir gelir modeline dönüştüğünü belirten Duygu Yılmaz, diğer illerden verdikleri çarpıcı örneklerle durumun boyutunu özetledi. Giresun'da ekipman sağladıkları üç gencin derelerden günlük 4 ila 6 gram arasında altın çıkardığını, Tokat'taki bir müşterilerinin ise özel cihazlarla 36 gram altın elde ettiğini belirtti.
Ayrıca bu hobinin aile bağlarını da güçlendirdiğini aktaran Yılmaz, "Kadınlar, eşlerinin kahvehanelerde veya kapalı ortamlarda vakit geçirmesi yerine doğaya çıkmasını destekliyor. Bu sayede ailecek kırıntı madenciliği yapılabiliyor ve kaliteli zaman geçiriliyor" ifadelerini kullandı.