Oylum Höyük kazılarında yeni Hitit çivi yazılı belgeler bulundu

Prof. Dr. Engin, "Önceki yıllarda da aynı bölgede bir Hitit tableti ile çok sayıda krali mühür baskısı ele geçirilmişti. Bu yıl ortaya çıkarılan yeni keşifler, yapının bir yangın sonucu tahrip olduğunu ve Oylum Höyük'ün M.Ö. 14-13. yüzyıllarda Hitit hakimiyetinde önemli bir siyasi ve ekonomik yönetim merkezi olduğunu göstermektedir. Önümüzdeki yıllarda bu yapının tümünü ortaya çıkarmayı ve daha fazla yazılı belgeye ulaşmayı hedefliyoruz" diye konuştu.