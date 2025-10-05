Soğuklar, fırtına ve yağışlar birarada geliyor: Çok sayıda ilimiz için sağanak alarmı verildi
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre pek çok ilimizde sağanak yağışlar etkili olacak. Hava sıcaklıkları kimi illerimizde düşmeye devam ederken kimi illerimizde ise yazdan kalma günler devam edecek. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege, Batı Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Samsun ve Rize çevreleri, Ordu'nun, Giresun'un ve Trabzon'nun iç kesimleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken, rüzgarın ise genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
5 - 11 Ekim tarihleri arası hava durumu tahmin haritaları
5 Ekim Pazar hava durumu tahmin haritası
