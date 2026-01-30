Sömestir tatilinin son günlerinde Türkiye'nin beyaz cennetindeki kalabalık objektiflere sığmadı
Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden Palandöken'de, sömestir yoğunluğu yarı yıl tatilinin son günlerinde devamediyor. Tatil için 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'e gelen çocukların bazıları kayak öğrenirken, bazıları da kızaklarla pistte kayıyor.
Kaynak: DHA
Türkiye'nin en fazla kar kalınlığına sahip kayak merkezi Palandöken, sömestir tatilinde yoğun ilgi gördü.
1 / 20
Aynı anda yaklaşık 15 bin kişinin kayak yapabildiği Palandöken, Türkiye'nin dört bir yanından gelen öğrencileri ağırlıyor.
2 / 20
Karnelerini aldıktan sonra aileleriyle birlikte tatil için denizden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken Kayak Merkezi'ne gelen çocukların bazıları kayak öğrenirken, bazıları da kızaklarla pistte kaymanın keyfini yaşıyor.
3 / 20
Çocuklara aileleri de eşlik ederken; kayak yapmak isteyenler, lift tesislerinin önünde uzun kuyruk oluşturdu.
4 / 20