  4. Sömestir tatilinin son günlerinde Türkiye'nin beyaz cennetindeki kalabalık objektiflere sığmadı!

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden Palandöken'de, sömestir yoğunluğu yarı yıl tatilinin son günlerinde devamediyor. Tatil için 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'e gelen çocukların bazıları kayak öğrenirken, bazıları da kızaklarla pistte kayıyor.

Kaynak: DHA
Türkiye'nin en fazla kar kalınlığına sahip kayak merkezi Palandöken, sömestir tatilinde yoğun ilgi gördü.

Aynı anda yaklaşık 15 bin kişinin kayak yapabildiği Palandöken, Türkiye'nin dört bir yanından gelen öğrencileri ağırlıyor. 

Karnelerini aldıktan sonra aileleriyle birlikte tatil için denizden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken Kayak Merkezi'ne gelen çocukların bazıları kayak öğrenirken, bazıları da kızaklarla pistte kaymanın keyfini yaşıyor. 

Çocuklara aileleri de eşlik ederken; kayak yapmak isteyenler, lift tesislerinin önünde uzun kuyruk oluşturdu.

