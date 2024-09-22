Tatil cennetinde şimşeklerin dansı geceyi aydınlattı
Antalya'da deniz üzerinde çakan şimşekler geceyi gündüze çevirdi. O anlar kameraya böyle yansıdı.
Kaynak: İHA
Antalya'da Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün dün öğle saatlerinden itibaren yerel olarak etkili olacağını duyurduğu gök gürültülü ve sağanak yağış kıyı bandının yanı sıra iç kesimlerde etkili oldu.
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Akşam saatlerinde sahil kesiminde de etkisini gösteren bölgesel yağış sırasında gökyüzünde çakan şimşekler adeta geceyi aydınlattı.
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Deniz üzerine peş peşe düşen şimşekler nedeniyle oluşan görsel şölen, izleyenleri hem korku hem de hayran bıraktı.
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O anlar görüntülere de saniye saniye yansıdı.
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