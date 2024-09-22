  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Yaşam
  4. Tatil cennetinde şimşeklerin dansı geceyi aydınlattı

Tatil cennetinde şimşeklerin dansı geceyi aydınlattı

Antalya'da deniz üzerinde çakan şimşekler geceyi gündüze çevirdi. O anlar kameraya böyle yansıdı.

Kaynak: İHA
Tatil cennetinde şimşeklerin dansı geceyi aydınlattı - Resim: 1

Antalya'da Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün dün öğle saatlerinden itibaren yerel olarak etkili olacağını duyurduğu gök gürültülü ve sağanak yağış kıyı bandının yanı sıra iç kesimlerde etkili oldu. 

1 / 5
Tatil cennetinde şimşeklerin dansı geceyi aydınlattı - Resim: 2

Akşam saatlerinde sahil kesiminde de etkisini gösteren bölgesel yağış sırasında gökyüzünde çakan şimşekler adeta geceyi aydınlattı. 

2 / 5
Tatil cennetinde şimşeklerin dansı geceyi aydınlattı - Resim: 3

Deniz üzerine peş peşe düşen şimşekler nedeniyle oluşan görsel şölen, izleyenleri hem korku hem de hayran bıraktı. 

3 / 5
Tatil cennetinde şimşeklerin dansı geceyi aydınlattı - Resim: 4

O anlar görüntülere de saniye saniye yansıdı.

4 / 5