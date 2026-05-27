Tatilcilere kötü haber: Güneşli hava yerini sağanak yağışa bırakacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre ülkenin büyük bölümünde hava sıcaklıkları 2 ila 4 derece artarken, öğle saatlerinden itibaren Ankara, İzmir ve Akdeniz'in iç kesimleri başta olmak üzere çok sayıda ilde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Perşembe ve cuma günü ise Türkiye genelinde sağanak bekleniyor. İşte il il haritalarla hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün Türkiye genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Ancak öğle saatlerinden itibaren güney, iç ve doğu kesimlerde hava aniden kapanacak.
İzmir, Aydın ve Muğla'da yağış bekleniyor
Batı ve Orta Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Denizli, Osmaniye, Niğde, Kahramanmaraş, Kastamonu, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Erzincan'ın kuzeyi ile İzmir, Aydın, Muğla, Trabzon ve Giresun’un iç kesimleri, Afyonkarahisar ve Uşak'ın güney çevreleri, Konya'nın batısı, Kayseri'nin güneyi, Ankara'nın kuzey çevreleri, Bolu'nun güneyi, Çankırı'nın kuzey ve batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif arasıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Perşembe ve cuma gününe dikkat!
Yarın ise yurdun büyük bölümü yağışlı havanın etkisi altına girecek. Hava sıcaklıklarının 5-6 derece azalacağı tahmin ediliyor. Bayramın üçüncü günü olan cuma ise Edirne, Tekirdağ, Kırklareli ve Çanakkale hariç tüm yurtta yağış bekleniyor.