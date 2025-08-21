TIME'a adını yazdıran Türkiye'nin en genç pilotundan kız çocuklarına çağrı

"Bu projenin arkasında TIME dergisinde kıdemli editör Dayana Sarkisova var. O, bu projeyi, içinde yaşadığı toplumu değiştirmek için, büyümesi gerekmediğini anlayan kızların listesi olarak tanımlıyor. Böyle güçlü bir tema ve vizyona sahip bir projede yer almak ve dünyada bunu en iyi şekilde yansıttığı düşünülen 10 kızdan biri olmak gerçekten çok değerli, çok motive edici. Bu liste aslında bir yetenek yarışmasının sonucu veya bir akademik başarı sıralaması değil. O tip başarıların ödüllendirildiği farklı platformlar var. Öğrenciler fizik, kimya, biyoloji olimpiyatlarında, robotik turnuvalarında ve yarışmalarda aslında çok güzel başarılar elde ediyor. TIME dergisi daha farklı tipte bir başarıyı değerlendiriyor ve onurlandırıyor. Bu proje aslında kişisel başarının, kişisel çabanın ötesine geçmiş ve içinde yaşadığı toplumda pozitif bir etki yaratmak isteyen ve bunu cesaretle ve liderlikle başarılı bir şekilde yapan kızların listesi. Benim için süreç 3 ay önce başladı, TIME'dan gelen kısa bir mesajla. Mesajda başarılarımı ve amacımı takdir ettiklerini ve daha fazlasını öğrenmek istediklerini belirttiler. Yaklaşık 1 hafta sonra da gazeteci Aryn Baker'la detaylı online görüşme gerçekleştirdik. Bu görüşmeden birkaç hafta sonra projeye dahil edileceğimi ilettiler. Tabii ki de çok mutlu oldum ve onun ardından uzunca bir süre planlama süreci oldu. Ve 14 Ağustos'ta da proje yayınlandı."