TIME'a adını yazdıran Türkiye'nin en genç pilotundan kız çocuklarına çağrı
Bursa’da yaşayan ve Ultralight Pilot Lisans (UPL) eğitimi alırken, solo uçuş gerçekleştiren en genç Türk olan 17 yaşındaki Defne Özcan’ın yolculuğu, tek motorlu kırmızı uçağının kokpitinden, TIME dergisine uzanmıştı. Türkiye'nin en genç pilotu Defne kız çocuklarına çağrıda bulundu...
TIME’ın dünya genelinde topluma ilham veren 10 genç lideri onurlandırmak üzere bu yıl ilk kez hazırladığı 'Yılın Kızları' listesinde, 12 ila 17 yaş arasındaki 9 genç kızla birlikte yer alan 12’nci sınıf öğrencisi Defne Özcan, ilk solo uçuşunun ardından gökyüzünde yaşadığı deneyimi ve henüz ehliyet bile alamayacak yaştayken semaya taşıyan tutkusunu anlattığı DHA'nın haberinin ardından, tek motorlu kırmızı uçağının kokpitinden TIME'ın sayfalarına uzanan yolculuğunu da yine DHA mikrofonuna anlattı.
Bursa’da yaşayan ve Ultralight Pilot Lisans (UPL) eğitimi alırken, solo uçuş gerçekleştiren en genç Türk olan Defne Özcan’ın (17) yolculuğu, tek motorlu kırmızı uçağının kokpitinden, TIME dergisine uzandı. TIME’ın, 'Yılın Kızları' listesinde 12 ila 17 yaş arasındaki 9 genç kızla yer alan 12’nci sınıf öğrencisi Defne Özcan, babası gibi makine mühendisi olmak istediğini belirterek, “Ben pilot olmak için uçmadım. Diğer kızlar uçabilsin diye uçtum. Buradaki uçmak kelimesini metaforik olarak değerlendirin. Vermek istediğim mesaj, kızların ön yargılar, yaş ve cinsiyet gibi kalıplaşmış roller sebebiyle hayallerinden vazgeçmemeleri gerektiği" diye konuştu.
TIME’ın ödüllü editoryal ekibinin oluşturduğu; Yeni Zelanda'dan genç yazar Rutendo Shadaya, Japonya'dan olimpiyat şampiyonu sporcu Coco Yoshizawa, Çin'den bilim eğitmeni Valerie Chiu, Fransa'dan zorbalıkla mücadele öncüsü Zoé Clauzure, Almanya'dan çocuk güvenliği savunucusu Clara Proksch, Meksika'dan yarış pilotu Ivanna Richards, Polonya'dan biyoteknoloji mucidi Kornelia Wieczorek, Birleşik Krallık'tan evsizlik sorununa karşı çözüm üreten mühendis Rebecca Young, ABD'den organ bağışı savunucusu Naomi S. DeBerry ile birlikte listede yer alan Defne Özcan, profesyonel sosyal iş ağı ve paylaşım platformundan 3 ay önce gelen mesajla başlayan süreci şu sözlerle anlattı:
"Bu projenin arkasında TIME dergisinde kıdemli editör Dayana Sarkisova var. O, bu projeyi, içinde yaşadığı toplumu değiştirmek için, büyümesi gerekmediğini anlayan kızların listesi olarak tanımlıyor. Böyle güçlü bir tema ve vizyona sahip bir projede yer almak ve dünyada bunu en iyi şekilde yansıttığı düşünülen 10 kızdan biri olmak gerçekten çok değerli, çok motive edici. Bu liste aslında bir yetenek yarışmasının sonucu veya bir akademik başarı sıralaması değil. O tip başarıların ödüllendirildiği farklı platformlar var. Öğrenciler fizik, kimya, biyoloji olimpiyatlarında, robotik turnuvalarında ve yarışmalarda aslında çok güzel başarılar elde ediyor. TIME dergisi daha farklı tipte bir başarıyı değerlendiriyor ve onurlandırıyor. Bu proje aslında kişisel başarının, kişisel çabanın ötesine geçmiş ve içinde yaşadığı toplumda pozitif bir etki yaratmak isteyen ve bunu cesaretle ve liderlikle başarılı bir şekilde yapan kızların listesi. Benim için süreç 3 ay önce başladı, TIME'dan gelen kısa bir mesajla. Mesajda başarılarımı ve amacımı takdir ettiklerini ve daha fazlasını öğrenmek istediklerini belirttiler. Yaklaşık 1 hafta sonra da gazeteci Aryn Baker'la detaylı online görüşme gerçekleştirdik. Bu görüşmeden birkaç hafta sonra projeye dahil edileceğimi ilettiler. Tabii ki de çok mutlu oldum ve onun ardından uzunca bir süre planlama süreci oldu. Ve 14 Ağustos'ta da proje yayınlandı."