Toroslar'da 4 yeni bitki türü keşfedildi... Keşfe imza atan isim birine eşinin adını koydu

45 İlde 2 Bin 500 Örnek Üzerinde İncelendi

Prof. Dr. Tuna Uysal, Doç. Dr. Meryem Bozkurt, Doç. Dr. Emrah Şirin, Doç. Dr. Hakkı Demirelma ve Doç. Dr. Burcu Yılmaz Çıtak'tan oluşan dev bilim kadrosu, bu önemli keşif için Türkiye genelindeki 45 ilde hummalı saha çalışmaları gerçekleştirdi. Yaklaşık 1500 canlı örnek toplayan araştırmacılar, yurt içi ve yurt dışındaki herbaryumlarla birlikte toplamda 2 bin 500'e yakın numuneyi inceledi. Morfolojik, taksonomik, tohum, polen, moleküler ve kromozom analizlerinin birlikte değerlendirilmesi sonucunda bu 4 bitkinin bilim dünyası için tamamen yeni türler olduğu kesinleşti.