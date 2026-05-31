Toroslar'da 4 yeni bitki türü keşfedildi... Keşfe imza atan isim birine eşinin adını koydu
Selçuk Üniversitesi'nden Prof. Dr. Kuddisi Ertuğrul öncülüğündeki TÜBİTAK projesiyle Orta Toroslar'da 4 yeni endemik kayagülü türü keşfedildi. Konya, Karaman ve Antalya'da yürütülen çalışmalarda bulunan türlerden birine profesör, desteklerinden dolayı eşinin adını (Kadriye Sultan) verdi.
TÜBİTAK desteğiyle yürütülen kapsamlı bir flora araştırması, Orta Toroslar'ın zengin biyoçeşitliliğini bir kez daha kanıtladı. Haber3.com bilim ve doğa masasının edindiği bilgilere göre; Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kuddisi Ertuğrul ve uzman ekibi, Türkiye genelinde yaptıkları çalışmalar sonucunda 4 yeni kayagülü (Aethionema) türünü keşfederek dünya literatürüne kazandırdı.
Konya, Karaman ve Antalya bölgelerinden toplanan örneklerle teşhis edilen bu yeni türlerden birine, Prof. Dr. Ertuğrul tarafından çalışmalarında kendisine büyük destek olan eşinin ismi (Kadriye Sultan) verildi ve bu akademik keşif uluslararası "Plants" dergisinde yayımlandı.
45 İlde 2 Bin 500 Örnek Üzerinde İncelendi
Prof. Dr. Tuna Uysal, Doç. Dr. Meryem Bozkurt, Doç. Dr. Emrah Şirin, Doç. Dr. Hakkı Demirelma ve Doç. Dr. Burcu Yılmaz Çıtak'tan oluşan dev bilim kadrosu, bu önemli keşif için Türkiye genelindeki 45 ilde hummalı saha çalışmaları gerçekleştirdi. Yaklaşık 1500 canlı örnek toplayan araştırmacılar, yurt içi ve yurt dışındaki herbaryumlarla birlikte toplamda 2 bin 500'e yakın numuneyi inceledi. Morfolojik, taksonomik, tohum, polen, moleküler ve kromozom analizlerinin birlikte değerlendirilmesi sonucunda bu 4 bitkinin bilim dünyası için tamamen yeni türler olduğu kesinleşti.
Bilim dünyasında yankı uyandıran keşifte isimlendirme aşaması da bir o kadar anlamlıydı. Eşine vefa borcunu ödemek isteyen Prof. Dr. Ertuğrul, türlerden birine "Aethionema Kadriye Sultan Kayagülü" adını verdi.