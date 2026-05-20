Türkiye geneline kuvvetli sağanak alarmı! Tüm yurt genelinde şiddetli yağış ve fırtına bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde etkili olacak kuvvetli sağanak yağışlar için kritik uyarılarda bulundu. Bugün itibariyle tüm Türkiye genelinde şiddetli yağış ve fırtına bekleniyor. İşte il il, bölge bölge haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Türkiye, bahar aylarının son günlerinde ani hava değişimlerinin ve şiddetli yağış sistemlerinin etkisi altına giriyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayınlanan son değerlendirme raporları, yurdun büyük bir bölümü için "kuvvetli sağanak yağış" alarmı verdi.
Raporlara göre, Sinop, Kastamonu kıyıları ve Samsun'un batısı istisna olmak üzere, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir havanın hakim olması bekleniyor.
Doğu Akdeniz ve 4 İle Kırmızı Uyarı: Çok Kuvvetli Yağış Geliyor
Yağışların Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Balıkesir, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Siirt ve Şırnak çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli seviyelere ulaşacağı tahmin ediliyor.
