Türkiye kavrulacak! Meteoroloji uzmanından korkutan rekor sıcaklık uyarısı

Türkiye’de El Nino sıcaklıkların etkisini henüz göstermeye başlamadığını belirten Özdemir, "El Nino ve La Nina, direkt olarak Türkiye'yi etkisi altına almıyor ama dolaylı olarak etkili olmaya çalışıyor. Şu anda El Nino'nun ne kadar etkili olacağı daha tam belli değil; çünkü şu anda nötr durumda. Bu, Temmuz Ağustos ayının sonundan itibaren kendini gösterecek. El Nino bu yaz etkili değil. El Nino kendini hissettirdiği takdirde, Aralık ayından sonra görülme ihtimali olabilir" diye konuştu.