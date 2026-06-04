Türkiye kavrulacak! Meteoroloji uzmanından korkutan rekor sıcaklık uyarısı
Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgaları Türkiye genelinde etkisini artırıyor. Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, Temmuz ve Ağustos aylarında sıcaklık rekorlarının kırılabileceğini ve termometrelerin 40 dereceyi aşabileceğini belirtti.
Mayıs ayının sonlarından itibaren yükselişe geçen hava sıcaklıkları, yaz ayları boyunca etkisini artırmaya devam edecek. Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, Afrika üzerinden gelen çöl sıcaklarının, Azor yüksek basıncıyla birleşerek Türkiye genelinde bunaltıcı bir hava oluşturacağını ifade etti. Bazı bölgelerde termometrelerin 40 dereceyi aşabileceği belirtiliyor.
Türkiye’de El Nino sıcaklıkların etkisini henüz göstermeye başlamadığını belirten Özdemir, "El Nino ve La Nina, direkt olarak Türkiye'yi etkisi altına almıyor ama dolaylı olarak etkili olmaya çalışıyor. Şu anda El Nino'nun ne kadar etkili olacağı daha tam belli değil; çünkü şu anda nötr durumda. Bu, Temmuz Ağustos ayının sonundan itibaren kendini gösterecek. El Nino bu yaz etkili değil. El Nino kendini hissettirdiği takdirde, Aralık ayından sonra görülme ihtimali olabilir" diye konuştu.
İstanbul'da sıcak hava etkili olacak
İstanbul'da hava sıcaklıklarının yüksek olacağını belirten Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Meteoroloji uzmanı Dr. Güven Özdemir, "İstanbul genelinde betonlaşma had safhada olduğu için ve burada sera gazlarının yoğunluğundan dolayı İstanbul'da hava sıcaklıkları yüksek olacaktır. 36-38 gibi sıcaklıklara ulaşma imkanı olacaktır; ama deniz kenarlarında bu sıcaklıklar 30-32 derece civarlarında hissedilebilir. İstanbul'da Temmuz-Ağustos aylarında sıcaklıkların en yüksek değerlerine ulaşma ihtimali var. Kuraklık devam ediyor. Yaz boyunca yağışlar azalacaktır; Temmuz-Ağustos olarak kastediyoruz. Sıcak havalar daha fazla olacaktır" dedi.
"El Nino sıcakları daha başlamadı"
Özdemir , "El Nino sıcakları daha başlamadı. El Nino, hemen hemen sıfıra doğru gidiyor, nötr bir durumda. Pasifik'te bir sıkıntı yok şu anda; ama yapılan çalışmalarda, La Nina'nın zayıflayacağı, El Nino'nun yavaş yavaş kuvvetleneceği belirtiliyor. Bunu nereden anlıyoruz. Pasifik güney salınımının sıcak, deniz suyu sıcaklığının artmasından anlıyoruz. Bu ne zaman belli olur; El Nino'nun artıp artmayacağı veya süper El Nino'nun gelip gelmeyeceği, Temmuz ayının sonu gibi, Ağustos gibi belli olur. En sonunda bizi etkileyecek zamanlar, Aralık-Ocak ayı gibi düşünebiliriz" ifadelerini kullandı.