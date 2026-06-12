Türkiye'nin 130 yıldır kayıp olan eşsiz güzelliği şans eseri bulundu

Yapılan yerinde incelemelerle bitkinin efsanevi 'Tulipa Sprengeri' olduğu kesinleşti. Koparılması veya zarar görmesi riskine karşı bitkinin bulunduğu konum gizli tutularak alan derhal koruma altına alındı. Türkiye Bitkileri Listesi kitabına dahi kapak olan bitkiyi tesadüfen bularak tarihe geçen evli ve 2 çocuk babası Eftelioğlu, büyük mutluluk yaşadığını belirterek "Aradan 130 yıl geçmiş. Bitki ilk defa bana denk geldi" ifadelerini kullandı.