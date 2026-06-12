Türkiye'nin 130 yıldır kayıp olan eşsiz güzelliği şans eseri bulundu
Amasya'da en son 1896 yılında görülen ve neslinin tükendiği sanılan 'Tulipa Sprengeri' (Yitik Türk Lalesi), doğa tutkunu Ercan Eftelioğlu tarafından 130 yıl sonra tesadüfen bulundu. Prof. Dr. İsmail Eker ve botanik uzmanlarının incelemesiyle doğrulanan eşsiz kırmızı lale, gizli bir alanda koruma altına alındı.
Anadolu florasının en gizemli bitkilerinden biri olan ve doğada en son 1896 yılında kayıt altına alınan 'Tulipa Sprengeri' (Yitik Türk Lalesi), Amasya'nın zirvelerinde tam 130 yıl aradan sonra yeniden keşfedildi.
Doğa tutkunu bir vatandaşın dikkati sayesinde ortaya çıkan ve bilim dünyasında büyük heyecan yaratan bu tarihi botanik keşfi, uzmanlar tarafından hızla tescillenerek koruma altına alındı.
İlk kez 1892 yılında bir Alman bahçıvan tarafından toplanıp Avrupa'ya götürülen, sonrasında doğadaki varlığının tamamen sona erdiği rapor edilen Yitik Türk Lalesi'ni Amasya il merkezinde kapıcılık yapan ve boş zamanlarını doğada geçiren 51 yaşındaki Ercan Eftelioğlu, arkadaşlarıyla çıktığı bir dağ yürüyüşünde fotoğrafladı. Çekilen fotoğrafların Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Müdürü Salih Sercan Kanoğlu ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Eker'e ulaştırılmasının ardından uzman ekip hızla Amasya'ya intikal etti.
Yapılan yerinde incelemelerle bitkinin efsanevi 'Tulipa Sprengeri' olduğu kesinleşti. Koparılması veya zarar görmesi riskine karşı bitkinin bulunduğu konum gizli tutularak alan derhal koruma altına alındı. Türkiye Bitkileri Listesi kitabına dahi kapak olan bitkiyi tesadüfen bularak tarihe geçen evli ve 2 çocuk babası Eftelioğlu, büyük mutluluk yaşadığını belirterek "Aradan 130 yıl geçmiş. Bitki ilk defa bana denk geldi" ifadelerini kullandı.