Türkiye'nin bin yıllık efsanevi kadim yolculuğu olan yörük göçü başladı
Orta Asya'dan bugüne taşınan bin yıllık geleneğin son temsilcileri Sarıkeçili Yörükleri, Toroslar’ın zirvelerine doğru yola çıktı. Kışı Mersin sahillerinde geçiren göçer aileler, develeri ve keçi sürüleriyle haftalar sürecek zorlu yayla göçüne başladı.
Anadolu coğrafyasının en eski yaşam biçimlerinden biri olan konargöçerlik geleneği, baharın gelişiyle yeniden hayat buldu. Orta Asya’dan günümüze kadar taşınan bu köklü kültürü yaşatan Sarıkeçili Yörükleri, kış aylarını geçirdikleri Mersin’in Aydıncık ve Bozyazı sahillerinden ayrılarak Toroslar’ın serin yaylalarına doğru tarihi yolculuklarını başlattı.
Yüzyıllardır süregelen geleneklere sadık kalan Yörük aileleri, çadırlarını ve tüm yaşam malzemelerini develerine yükleyerek yola çıkıyor.
Keçi sürülerini önlerine katan aileler, haftalar sürecek ve sarp dağ yollarından geçecek olan bu zorlu göçü bir yaşam biçimi olarak görüyor. Bu kadim yolculuk, modern dünyanın değişen şartlarına rağmen Anadolu’nun kültürel mirasını diri tutmaya devam ediyor.
Bölgede 'Kuş Ali' lakabıyla bilinen Ali Uçar, atalarından miras kalan bu hayatı neden sürdürdüklerini şu sözlerle ifade ediyor:
"Bu dağlar bizim gerçek evimiz. Doğma büyüme bu kültürün içindeyiz. Tek amacımız aslımızı ve neslimizi kaybetmemek. Zor olsa da bu yolun yolcusuyuz ve kimseye zarar vermeden, doğayla bütünleşik yaşamayı ilke ediniyoruz."