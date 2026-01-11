Türkiye'nin bir zamanlar masmavi cenneti renk değiştirdi! Yeşil yapı riski kamerada

Bu kapsamda, Türkiye'de ilk kez bir göl için hazırlanan kapsamlı Göl Eylem Planı'nın Eğirdir Gölü için oluşturulmasının son derece anlamlı olduğunu ifade eden Dr. Kaçıkoç, “DSİ Genel Müdürlüğü ve Su Yönetimi Genel Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşların koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda oluşturulmuş olan Eğirdir Gölü Eylem Planı, gölün korunması ve sürdürülebilir yönetimi açısından önemli bir yol haritası niteliği taşımaktadır. Ancak bu planın başarısı, belirlenen önlemlerin sahada etkin biçimde uygulanmasına ve sürekliliğinin sağlanmasına bağlıdır" diye konuştu.